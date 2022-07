ZTE-Milan, le formazioni ufficiali: torna Tonali!

Il club rossonero ha appena reso nota la formazione ufficiale che alle 18.00 scenderà in campo contro lo ZTE. Finalmente i big!

Tutto pronto allo ZTE Arena per l’amichevole Zalaegerszegi-Milan! I rossoneri affronteranno il secondo friendly match pre-campionato, un buon test per mettere altri minuti nelle gambe e comprendere gli schemi tattici di Stefano Pioli. Il mister rossonero è a caccia di conferme, alcune già arrivate a Colonia nella prima amichevole ufficiale vinta per 2-1.

Altra trasferta per i rossoneri, che inizieranno da stasera il ritiro in Austria sino al 27 luglio. Intanto, il Milan disputerà questa seconda amichevole in Ungheria, contro una squadra di medio-basso livello. Lo Zalaegerszegi milita infatti nella massima serie ungherese, un campionato europeo in espansione ma ancora di livelli troppo poco competitivi.

Ma se contro il Colonia Stefano Pioli ha dovuto fare a meno dei suoi migliori elementi, eccetto Giroud, Rebic, Brahim Diaz e Kalulu, lo stesso non sarà oggi pomeriggio. Difatti, il tra 14 e 16 luglio tutti i big rossoneri hanno fatto ritorno a Milanello e hanno avuto una settimana abbondante per riprendere gli allenamenti e farsi trovare a disposizione per questa seconda amichevole.

Come dimostrano le formazioni ufficiali appena pubblicate dal club rossonero, però, Pioli ha ancora puntato sui giocatori che contano più allenamenti sulle gambe. Quindi fuori Maignan, Theo Hernandez, Leao, Tomori, Calabria e Bennacer. Ma c’è un’eccezione. Sandro Tonali partirà invece dal 1’ minuto. Il rossonero potrà ritornare a dettare leggi in mezzo al campo!

Per gli altri è previsto spazio a gara in corso!

Di seguito le formazioni ufficiali di ZTE e Milan:

ZTE (4-3-3): Gyurjan; Boros, Gergeny, Klausz; Kovacs; Mim, Mocsi, Papp; Mazinga, Tajti, Ubochioma. All: Moniz

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré; Tonali, Brescianini; Messias, Diaz, Rebic, Giroud. All: Pioli