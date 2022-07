“È stato davvero bravo”, il retroscena di Florenzi su Adli

Florenzi ha svelato un curioso retroscena su Adli, il nuovo centrocampista del Milan. E’ accaduto durante i suoi primi giorni in rossonero.

In attesa di altri acquisti, per adesso a Milanello si sono viste poche – ma importanti – facce nuove. Fra quelle che ispirano più curiosità c’è Yacine Adli, di rientro dopo un anno di prestito al Bordeaux. Finora lo abbiamo visto in allenamento e anche nelle tre amichevoli disputate dai rossoneri finora e i tifosi sono rimasti piuttosto soddisfatti.

Nella prima conferenza stampa dell’anno Stefano Pioli si era detto curioso di capire in quale posizione potesse rendere di più. Nelle amichevoli, e in particolar modo nella sconfitta di sabato in Ungheria, il francese ha agito da trequarista e sembra aver convinto. Certo, siamo soltanto all’inizio, e ci sarà bisogno di tempo per vederlo nella sua massima espressione, però è sicuramente un buon segnale. Oltre all’aspetto tecnico, abbiamo avuto tutti la percezione di essere di fronte ad un ragazzo intelligente e professionale, tanto da aver risposto anche ad una domanda in un ottimo italiano in conferenza. E, a proposito di questo, Alessandro Florenzi ha rivelato un curioso retroscena che conferme le qualità umane e morali del ragazzo.

Florenzi su Adli: “Ecco come si è presentato”

Intervistato da Sky Sport, Florenzi ha rivelato: “Si è ambientato molto bene qui con noi. Prima di cantare una canzone in francese (il consueto rito di “iniziazione” dei nuovi acquisti, ndr) si è presentato a tutti in italiano. Devo dirlo, è stato davvero bravo“. Un ottimo bigliettino da visita per farsi conoscere dai suoi compagni di squadra e dimostrare di essere pronto per questa esperienza. Nella conferenza stampa di presentazione ha promesso che a breve rilascerà tutte le interviste in italiano. Visto l’andazzo, siamo sicuri che ci riuscirà anche prima.

Florenzi ha poi parlato anche delle sue qualità da calciatore: “Biosogna lasciarlo lavorare tranquillamente, ha grandi qualità. Il Mister dovrà riuscire a tirargli fuori qualcosa e sono sicuro che ci riuscirà“. Insomma, Florenzi conferma le ottime sensazioni che abbiamo avuto in merito ad Adli, un giocatore che siamo sicuri potrà fare molto bene in rossonero.