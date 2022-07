Milan, “Ciao amico” su Instagram: addio o semplice storia? – FOTO

Possibile indizio social sulla probabile partenza di un calciatore della squadra di Pioli: presto potrebbero esserci novità ufficiali.

Il Milan non ha ancora completato tutte le operazioni in uscita programmate. Ha ceduto alcuni giocatori che non rientravano nel progetto e nei prossimi giorni ci saranno altre partenze.

Tra i calciatori che Paolo Maldini e Frederic Massara intendono cedere c’è certamente Tiemoué Bakayoko, tornato nel 2021 in prestito biennale e che non è nei piani di Stefano Pioli. Il Chelsea è disponibile a interrompere l’accordo firmato, ma solo se un’altra squadra subentrerà al Milan.

In queste settimane si è parlato di Valencia e Marsiglia come possibili destinazioni. Bakayoko spera di trovare una sistemazione, dato che in maglia rossonera ha scarse chance di poter giocare. Ma l’ex mediano del Chelsea non è l’unico destinato a lasciare Milanello nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, Daniel Maldini verso la cessione?

Tra coloro che cambieranno squadra c’è anche Daniel Maldini, che ha bisogno di andare altrove per avere il sufficiente minutaggio. L’Hellas Verona era in vantaggio per il prestito, però sembra che la trattativa sia sfumata dato che l’offerta prevedeva un diritto di riscatto e il Milan invece preferisce un prestito secco.

Adesso c’è lo Spezia in pole position per il figlio di Paolo. Nei prossimi giorni l’operazione potrebbe essere definita. La squadra ligure potrebbe essere l’idea per consentire al calciatore di avere una certa continuità di impiego.

In attesa della fumata bianca del suo trasferimento, Daniel Maldini ha pubblicato una foto con Alessandro Florenzi e ha scritto “Ciao amico“. Una semplice storia come altre oppure un saluto in vita di una sua imminente partenza? Lo scopriremo a breve. Lo Spezia spera si assicurarsi il giocatore rossonero in questi giorni del calciomercato estivo.