Milan, ufficiale Sorare nuovo premium partner: i dettagli

Il Milan ha annunciato una nuova partnership con Sorare: altro importante accordo commerciale.

In attesa di ufficializzare qualche nuovo acquisto, il club rossonero ha comunicato di aver firmato una nuova esclusiva partnership pluriennale con Sorare. Il settore commerciale del Milan continua a lavorare molto bene.

L’azienda creatrice del fantacalcio crypto, che si basa su carte digitali che si possono acquistare sotto forma di NTF (token non fungibili), diventa Official NTF Fantasy Football Game Partner e nuovo Premium Partner.

Con questa intesa, il Diavolo entra a far parte del fantacalcio Sorare basato su NTF. Gli utenti possono acquistare, scambiare, vendere e gestire la propria squadra formata da carte digitali ufficiali. Con questa partnership il Milan possiede un nuovo importante strumento digitale di fan engagement, una piattaforma a disposizione dei tifosi e degli utenti per esaltare e condividere la loro passione per il calcio. L’accordo comporta una nuova fonte di ricavo, creata attraverso la concessione della licenza riguardante i token non fungibili.

Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer, ha commentato la firma con il nuovo partner: «Siamo entusiasti di accogliere Sorare nella nostra famiglia di Premium Partners. Si apre per noi una nuova era, assieme a un brand giovane e dinamico, all’avanguardia nell’ambito della rivoluzione NFT e che è stato capace di unire collectibles digitali e giochi fantasy sportivi. Siamo un Club innovativo e intendiamo esplorare questo settore con una strategia ben definita. L’obiettivo è offrire ai nostri oltre 500 milioni di tifosi nel mondo nuove possibilità per entrare in contatto con la loro squadra del cuore. Siamo molto felici di collaborare con Sorare e di offrire alla nostra fanbase i loro collectibles digitali».