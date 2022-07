Non solo De Ketelaere, l’annuncio dall’Inghilterra: “Vuole andare al Milan”

Non c’è solo De Ketelaere a desiderare di vestire la maglia rossonera: dall’Inghilterra arriva una notizia interessante su un altro calciatore.

Il Milan entro domani conta di chiudere la trattativa con il Club Bruges per Charles De Ketelaere. È il talento belga l’obiettivo numero 1 del calciomercato estivo rossonero e la speranza è di completare l’operazione a breve.

Il 21enne fiammingo è un giocatore molto dotato a livello tecnico e anche duttile tatticamente. Sa giocare da trequartista, da attaccante e anche da esterno offensivo in caso di necessità. Essendo giovane, il suo potenziale di crescita è ancora ampio.

Da capire se De Ketelaere sarà, eventualmente, l’unico rinforzo nel reparto offensivo o se ne arriverà un altro. E saltasse l’affare, bisognerà vedere chi verrà preso al suo posto.

Tra i nomi accostati al Milan in queste settimane c’è anche quello di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea. Il 29enne marocchino può giocare sia da ala destra sia da trequartista. Per ruolo, esperienza e qualità sarebbe un innesto perfetto per Stefano Pioli.

Il problema principale è trovare la quadra con i Blues per quanto riguarda formula e cifre dell’operazione. Meno problematico dovrebbe essere l’accordo sullo stipendio dell’ex stella dell’Ajax.

Intanto dall’Inghilterra il giornalista Darren Lewis del Daily Mirror fa sapere che Ziyech vuole trasferirsi al Milan. Vedremo se nelle prossime settimane la trattativa tra il club rossonero e il Chelsea sarà destinata a decollare.

Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero fare un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma da Londra fanno sapere che vorrebbero l’obbligo di acquisto del cartellino a fine stagione. Non è detto che le parti non riescano a trovare una soluzione, soprattutto se il marocchino si impuntasse nel volersi si trasferire al Milan.

“Ziyech wants to go to AC Milan, Alonso and Azpilicueta want to go to Barcelona, Werner wants to go to get regular first-team football, Pulisic wants to go and get first-team football. At the moment, Chelsea are a bit of a mess.”

