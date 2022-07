Sky – De Ketelaere, stallo positivo: “Può chiudersi a breve”

Novità cruciali sulla trattativa De Ketelaere. Peppe Di Stefano le ha riferite a Sky Sport! Adesso c’è tanto ottimismo…

Continua la baraonda di mercato attorno al Milan e Charles De Ketelaere. Una trattativa di mercato ormai divenuta una telenovela delle più lunghe e noiose. Purtroppo, però, c’è poco da rammaricarsi. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno facendo di tutto per portare il giocatore in rossonero, tra cui raggiungere di persona il Belgio per trattare con la dirigenza Bruges.

Charles, dal suo canto, sta anche spingendo fortissimo per arrivare nella Milano rossonera, rischiando anche qualcosina. Ha chiesto di non essere convocato per la prima di campionato della squadra belga, ottenendo anche qualche critica pesante. Ma si tratta soltanto di un giovane talento che vuole coronare il grande sogno. Il Brugge da un lato vuole essere riconoscente al suo gioiello più prezioso, dall’altro non vuole svenderlo.

La realtà è che si parla di una distanza minima di qualche milione, 2 o 3 tra il Milan e i belgi. Dopo il viaggio dei dirigenti rossoneri in Belgio la trattativa è continuata non senza veli di pessimismo. Diverse le notizie affermanti che ormai tutto fosse sfumato, in realtà con calma e convinzione Maldini e Massara hanno continuato a lavorare sodo per chiudere l’affare.

Ebbene, non dovrebbe mancare molto! Come riferito a Sky Sport da Peppe Di Stefano, al momento c’è una fase di stallo (non negativa) tra il Milan e Brugge, ma il dialogo continua. Secondo il giornalista nel giro di due giorni dovrebbe chiudersi la trattativa. Oggi pare ci siano stati passi in avanti. Di Stefano parla nello specifico di “un pizzico di fiducia in più”. Se sarà davvero così lo scopriremo presto. Ormai siamo abituati a stravolgimenti di fronte, ma adesso dovremmo essere davvero agli sgoccioli!