“Affare ai dettagli”: Milan, sta per saltare definitivamente

La trattativa è ormai prossima alla chiusura e si stanno definendo gli ultimi dettagli: i rossoneri stanno per perdere un altro obiettivo

Arrivano ancora novità in chiave mercato per quanto riguarda il Milan. Questa però non riguarda la trattativa del momento, quindi De Ketelaere, ma quella per un altro pallino di Maldini e Massara.

La dirigenza rossonera adesso è effettivamente focalizzata soprattutto nella chiusura dell’affare con il Club Brugge per il fantasista belga, ma ha sempre dei discorsi con altri giocatori per quanto riguarda gli innesti in altri ruoli. Tra questi c’è ovviamente la pedina del centrocampista, nel tentativo di sostituire al meglio Franck Kessie.

Il primo obiettivo in questo senso è stato per mesi Renato Sanches del Lille, con il Diavolo che già nel finale della scorsa stagione si era mosso in maniera importante per provare a convincerlo a sbarcare in serie A. Tuttavia, dopo dei riscontri iniziali positivi, con il passare del tempo le cose si sono complicate, e adesso si preannuncia una beffa.

Renato Sanches a un passo dal Psg

L’esperto di mercato francese Santi Aouna ha infatti rivelato alcune indiscrezioni in merito al mercato del Paris Saint Germain, e tra queste ce ne è una che riguarda anche il centrocampista portoghese. Sul proprio profilo Twitter il giornalista ha affermato che per il passaggio del giocatore dal Lille ai parigini ci sono solo da sistemare gli ultimi dettagli. Alla fine quindi l’ex Bayern dovrebbe accasarsi alla squadra del suo ex allenatore Galtier, che lo ritroverebbe quindi anche in questa nuova esperienza.

🚨Info: Nouveaux contacts prévus dans les prochaines heures entre le PSG et l’Inter pour Skriniar 🇸🇰. Paris est confiant pour que le dossier aille au bout. ■ Pour Renato 🇵🇹, il ne reste plus que quelques détails à régler avec le LOSC pour boucler le transfert du joueur. pic.twitter.com/jCpDangxCj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 26, 2022

La notizia era nell’aria da qualche giorno, con il Psg che aveva ormai effettuato il sorpasso decisivo sui rossoneri. Fatale è stata la volontà di Renato Sanches, che se da una parte non disprezzava la destinazione di Milano, dall’altra era molto più attratto di entrare a far parte dei campioni di Francia.

L’accordo tra Psg e Lille dovrebbe essersi trovato quindi, come si diceva qualche giorno fa, intorno ai 10-12 milioni, una cifra inferiore a quella messa sul piatto dal Milan. Santi Aouna ha poi parlato anche di nuovi contatti fra il Psg e l’interista Skriniar. Adesso il Milanandrà definitivamente su altro profili per la mediana. I nomi che circolano sono quelli di Pape Matar Sarr del Tottenham e di Chukwuemeka dell’Aston Villa.