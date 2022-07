Calciomercato Milan, nulla da fare: “È incedibile”

L’intermediario ha svelato le idee della società per il suo talento e i pochissimi margini per un’eventuale trattativa con i giallorossi

Il mercato del Milan è ancora apertissimo, non sono sul fronte De Ketelaere. I rossoneri hanno ancora infatti ancora tante caselle da andare a riempire, in diversi reparti.

Quello del trequartista per i rossoneri non è l’unico ruolo da rinforzare. Maldini e Massara ora sono totalmente focalizzati sulla trattativa per il belga, ma a breve dovranno tornare a concentrarsi anche sulla questione del centrocampista e su quella del difensore centrale. Per quanto riguarda questo ultimo tassello le opzioni sono numerose.

Si è parlato di un incontro con il Tottenham per Japhet Tanganga qualche giorno fa, ma anche di un sondaggio con l’Eintracht Francoforte per Evan Ndicka. Questi sono i due profili principali per rinforzare la retroguardia del Diavolo, ma non gli unici. La dirigenza tiene infatti d’occhio anche altri profili, compreso uno della Serie A, ovvero Roger Ibanez.

La Roma considera Ibanez incedibile, a meno di offerte molto importanti

A tal proposito è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CM.IT l’intermediario di mercato ed esperto di calcio brasiliano, Lucio Di Cesare. Queste sono state le sue dichiarazioni in merito ad un possibile addio dalla Roma da parte del23enne: “Il mercato ci dice che ad oggi è incedibile. Se un giorno arriverà un’offerta importante per Ibanez allora magari la Roma lo cederà”.

Di Cesare ha poi aggiunto: “Ad oggi è un giocatore importantissimo per la Roma, le conversazioni che abbiamo con la dirigenza giallorossa ci fanno pensare che non è un giocatore sul mercato. Da quello che sappiamo e ci viene detto con una certa continuità è che su Ibanez la Roma ha una certa idea”.

Un’operazione quindi molto difficile per il Milan quella per il difensore giallorosso che, ricordiamo, ha un contratto fino al 2025 e nell’ultimo campionato ha collezionato 34 presenze e 3 gol.