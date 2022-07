De Ketelaere, incontro in corso Milan-Bruges: i dettagli

Indiscrezioni fondamentali sulla bollente trattativa. La dirigenza rossonera è impegnata in un summit a Lugano per chiudere! Fumata bianca in arrivo…

L’attenzione dei media è tutta focalizzata sull’affare che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno conducendo da circa tre settimane. Il duo dirigenziale, dopo il rinnovo, ha avuto fondamentalmente un solo grande obiettivo: mettere le mani sull’assoluto talento!

Parliamo ovviamente di Charles De Ketelaere, il trequartista scelto da Maldini, Massara e Pioli per rinforzare con estrema qualità il tridente rossonero. Come risaputo, il solo Brahim Diaz si è dimostrato inefficace in quella zona di campo nel corso del campionato. Non a caso, il mister è stato costretto ad adattare giocatori come Kessie o Krunic per mettere quantità nel reparto.

Quest’estate, però, non può essere commesso l’errore dell’anno scorso. È obbligatorio acquisire un trequartista dalle grandi doti, tecnico-tattiche e di intelligenza di gioco, per fare un ulteriore salto di qualità. De Ketelaere, per caratteristiche, sarebbe il profilo ideale. Giovane e dal potenziale infinito, sa legare il gioco in maniera brillante.

Milan e Club Brugge hanno trattato per settimane, con il giocatore che ha rifiutato in maniera netta Leeds, Everton e Leicester pur di approdare in rossonero. Ha negato al suo club anche la convocazione per la prima di campionato giocata domenica. Charles sogna soltanto il Milan! Maldini e Massara sono volati di persona anche in Belgio pur di chiudere la trattativa, ma la distanza è rimasta, di natura puramente economica.

Ma…rullo di tamburi! Questo pomeriggio tutto potrebbe finalmente definirsi.

Maldini e Masssara in Svizzera: si chiude?

Come ben sappiamo la rosa rossonera si è recata a svolgere il ritiro estivo in Austria. Villeggiatura di lavoro che durerà sino al 27 luglio. Ebbene, dall’Austria oggi Paolo Maldini e Frederic Massara hanno raggiunto Lugano per incontrare ancora una volta la dirigenze del Club Brugge. L’intenzione è solo quella di chiudere finalmente l’affare e portare De Ketelaere al Milan già oggi o domani.

Pare che le sensazioni siano molto positive e che la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Questione di ore! L’incontro tra le due dirigenze è già in atto, come luogo è stato scelto un hotel in centro a Lugano. Maldini e Massara proveranno a convincere i belgi probabilmente con un’ulteriore rilancio all’offerta di 1 milione o poco più. Presente al summit di mercato l’amministratore delegato Vincent Mannaert, che è forse accompagnato dal presidente Bart Verhaeghe.

Presto potremo avere notizie ben più certe! Rimanete sintonizzati, chissà che questo non sia il pomeriggio di Charles De Ketelaere!