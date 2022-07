Milan, da calciatori a telecronisti: i commenti ai gol più belli – VIDEO

Simpaticissimo siparietto di alcuni rossoneri che si sono ritrovati a fare i telecronisti dei gol rossoneri più belli della scorsa stagione…

Attualmente i rossoneri e Stefano Pioli si trovano a Klagenfurt, in Austria, ad assaporare la quiete del ritiro pre-stagionale. Di certo, la squadra non è andata in villeggiatura, ma ha scelto una meta suggestiva per poter ricaricare energie e concentrazione in vista dell’inizio del campionato.

Il ritiro austriaco è cominciato sabato 23 luglio dopo la gara contro gli ungheresi dello ZTE. I rossoneri faranno quindi ritorno a Milanello giorno 27 luglio per continuare la preparazione nell’ambiente a loro più familiare. Stefano Pioli sta osservando con attenzione e cognizione il lavoro dei suoi ragazzi, motivandoli a dare il massimo. Sicuramente avrà potuto analizzare anche crescita e miglioramenti dei giocatori, facendosi un’idea ben più chiara in vista della prossima stagione.

Ma non c’è soltanto lavoro e sudore per i rossoneri, che trovano il tempo per concedersi anche un pò di svago. Come ad esempio la passeggiata in bici di squadra e staff che ha avuto luogo ieri, certo in quel caso c’è da considerare lo sforzo fisico oltre al relax. Ma i giocatori del Milan hanno trovato anche momenti di divertimento tra loro, come il simpatico corto ideato dai canali digitali del club.

Protagonisti dello sketch Olivier Giroud, Sandro Tonali, Matteo Gabbia e Brahim Diaz. I quattro rossoneri si sono improvvisati telecronisti e hanno commentato i gol più belli della stagione passata. Dalle tre reti di Tonali contro Lazio e Hellas Verona, sino alla cavalcata di Theo Hernandez in Atalanta-Milan. Immagini che fanno risentire quelle meravigliose emozioni, alleggerite però dall’ironia e dallo scherzo di Oli, Sandro, Brahim e Matteo.

”Leao accende il motorino e fa 45 km orari” oppure “Theo cavalca senza sosta, sta ancora correndo” sono soltanto alcune delle frasi che rendono estremamente simpatico il siparietto dei quattro milanisti.

Di seguito il video in questione: