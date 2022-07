Milan, ha salutato i compagni dopo l’allenamento: addio confermato – FOTO

Adesso non ci sono più dubbi: il giocatore ha salutato i compagni di squadra dopo l’allenamento di oggi a Villach. La sua nuova squadra lo aspetta.

Il Milan ha ufficializzato stamattina la cessione di Plizzari al Pescara. La società di via Aldo Rossi continua a lavorare molto bene in uscita: finora ha concluso diverse operazioni, fra cui anche quella di Samu Castillejo al Valencia e altre. Dopo Plizzari, nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzata anche un’altra cessione. Il giocatore ha salutato i compagni dopo l’allenamento.

L’accordo è stato raggiunto nella giornata di ieri, oggi il giocatore farà le visite mediche e firmerà il contratto. Ecco perché nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale. Un addio che potrebbe fare spazio all’acquisto di De Ketelaere visto che si tratta dello stesso ruolo… Chissà se questa cessione non possa ulteriormente sbloccare l’affare con il Bruges, in attesa di novità fra oggi e domani.

Addio confermato: la foto toglie ogni dubbio

Daniel Maldini sarà un nuovo giocatore dello Spezia, l’ufficialità potrebbe arrivare già oggi. Ieri ha svolto un allenamento differenziato, stamattina ha salutato la squadra e Gianluca Di Marzio ha pubblicato anche la foto.

Daniel Maldini si trasferirà allo Spezia in prestito secco. Sembrava fatta con l’Hellas Verona solo poche settimane fa ma l’inserimento dei liguri ha cambiato tutto. La trattativa con il Verona si è arenata e il Milan ha trovato l’accordo per il prestito allo Spezia. Un’esperienza importante per il figlio di Paolo, che proprio a La Spezia aveva segnato il suo primo gol in Serie A. Una giornata indimenticabile con l’immagine di papà Paolo molto emozionato per la rete di testa del suo secondogenito.