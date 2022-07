“Non era sul bus”, addio inevitabile: contatti con il Milan!

Dall’Inghilterra filtrano news bollenti! A sorpresa, sono tornati serrati i contatti tra il Milan e il club per il giocatore. Potrebbe vestire presto rossonero…

In questo momento Paolo Maldini e Frederic Massara hanno dato una forte accelerata al mercato in entrata. Tra non molto avrà inizio il nuovo campionato di Serie A, e al Milan mancano ancora gli innesti essenziali per aumentare il suo tasso tecnico.

Come ben sappiamo, è Charles De Ketelaere il primo obiettivo dei due dirigenti per rinforzare in qualità e fantasia la squadra allenata da Stefano Pioli. Proprio in questo momento, come vi abbiamo raccontato, si sta svolgendo l’ennesimo summit di mercato tra il Milan e il Club Brugge a Lugano.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono a colloquio in Svizzera con l’AD dei belgi e forse anche il Presidente in persona del Brugge. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Nei giorni prima di oggi un certo pessimismo si era respirato per quanto concerne la trattativa conducente a De Ketelaere. Addirittura, è stato affermato che in caso di mancato arrivo, il Milan avrebbe valutato delle alternative, con Hakim Ziyech primo candidato.

In realtà, nonostante Maldini e Massara siano oggi convinti e fiduciosi di chiudere per il talento belga, da Nord filtrano notizie che non escludono l’arrivo di Hakim Ziyech. Anzi, pare che i contatti siano tornati frequenti. Ma davvero al Milan potrebbero arrivare sia il marocchino che il belga? Per i tifosi rossoneri sarebbe il massimo!

Ziyech non sale sul bus del Chelsea, i dettagli

Come riportato dal noto giornalista inglese Simon Phillips, Hakim Ziyech, al rientro dagli States (dove si è svolto il ritiro del Chelsea), non è salito sull’autobus con il resto dei compagni. Ha preferito andare per conto proprio e staccarsi dalla squadra. Il motivo risale assolutamente alla sua volontà di cambiare club. Pare che Hakim stia spingendo forte per il suo trasferimento e al momento il Milan è la sua destinazione preferita.

Phillips sottolinea che nel corso della scorsa settimana i contatti tra la dirigenza rossonera e quella del Chelsea sono tornati frequenti e serrati. Il Milan è quindi il club in pole per il marocchino, con il giocatore stesso che ha dato il suo benestare. La medesima fonte afferma che adesso due club, probabilmente parla di Milan e Chelsea, sono diventati più ottimisti sull’affare.

Certo, come ben sappiamo, bisognerà trovare una quadre precisa all’operazione. L’ipotesi del prestito rimane quella più plausibile, ma sul nodo ingaggio si potrà perdere un pò più di tempo. O il giocatore accetta l’abbassamento dello stipendio, o il Chelsea contribuisce al pagamento. Probabilmente, tra qualche ora potremo capire se Ziyech e De Ketelaere sono alternativi, o entrambi possono approdare nella Milano rossonera.

Uno per il centro, l’altro per la destra del tridente.