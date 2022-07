Juric litiga con Vagnati, la scena è assurda: insulti e spintoni – VIDEO

Incredibile quanto successo in casa Torino, dove tra Juric e Vagnati è quasi scoppiata una rissa: il video è virale sui social.

Davvero clamoroso il fatto avvenuto nel ritiro del Torino in Austria. Infatti, è avvenuta un’accesa lite tra Ivan Juric e Davide Vagnati. La scena è stata ripresa da qualcuno e il video ha fatto il giro del web.

Tutto inizia con l’accusa del direttore sportivo granata all’allenatore per aver parlato con Urbano Cairo senza averlo avvertito: “Quando vai dal presidente e non mi dici niente mi manchi di rispetto“.

Juric replica, sempre a tono alto, dicendo: “Ma vuole che vai via, vuole che sparisci“. Vagnati è molto arrabbiato e risponde a sua volta: “Io ti faccio la squadra e poi la alleni e la alleni bene“. I due arrivano al contatto fisico e continuano a urlarsi diverse frasi. Per fortuna, interviene una terza persona che li tiene separati; ma poi arriva comunque un momento in cui i due arrivano di nuovo al contatto.

Nel finale del video il ds del Torino urla al tecnico croato: “Devi avere rispetto di chi ti difende sempre agli occhi di quella testa di ca**o“. C’è più di qualcuno che ritiene che quest’ultimo riferimento è al patron Cairo, anche se non viene nominato e pertanto non vi è certezza.