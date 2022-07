LIVE Wolfsberger Milan 0-0, risultato diretta tempo reale: 25′ Leao vicino al gol

Wolfsberger Milan in diretta in tempo reale, segui con noi la diretta live della partita con i nostri aggiornamenti testuali minuto per minuto.

Il Milan torna in campo dopo la sconfitta di sabato contro gli ungheresi dello ZTE. I rossoneri oggi affrontano il Wolfsberger per concludere al meglio il ritiro a Villach, in Austria. L’inizio del campionato è sempre più vicino a queste amichevoli sono indispensabili per mettere benzina nelle gambe, ritrovare il ritmo partita e fare i primi esperimenti tattici.

25′ Tiro di Leao fuori di poco.

21′ Bella palla di Rebic per l’inserimento di Adli, il francese viene fermato regolarmente dal difensore.

5′ Benancer recupera palla, Leao conduce e serve Theo in sovrapposizione: cross deviato in angolo.

1′ Partita iniziata!

Dalle 19:00 tutti gli aggiornamenti su Wolfsberger-Milan in diretta.

Wolfsberger Milan, le formazioni ufficiali

Wolfsberger (3-4-1-2): Gütlbauer; Lochoshvili, Baumgartner, Novak; Veratschnig, Omic, Leitgeb, Scherzer; Boakye; Vizinger, Vergos.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Adli, Leao; Rebic.