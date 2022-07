Calciomercato Milan, colpo da 10 milioni: Maldini lo vuole

Ziyech è ancora nei pensieri del club rossonero: il suo cartellino potrebbe essere comprato per un prezzo abbastanza basso.

Il Milan spera di chiudere l’operazione riguardante Charles De Ketelaere e la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva. Al Club Bruges è stata presentata una nuova offerta e adesso si attende la risposta.

C’è la sensazione che il talento belga possa arrivare a Milanello, dopo una trattativa durata tante settimane e che ha generato parecchia frustrazione anche nella tifoseria. Preso eventualmente De Ketelaere, va poi capito se Paolo Maldini e Frederic Massara chiuderanno il mercato per quanto riguarda il reparto offensivo.

Da settimane circola il nome di Hakim Ziyech, che alcune fonti danno come alternativo al 21enne fiammingo e altre come possibile ulteriore innesto per la squadra di Stefano Pioli. Se il Diavolo riuscisse a prendere entrambi, si rinforzerebbe in maniera davvero notevole.

Calciomercato Milan, affare Ziyech: il prezzo è basso

Sono parecchi i rumors che danno il Milan desideroso di mettere le mani anche su Ziyech, fuori dai piani di Thomas Tuchel e in uscita dal Chelsea. I Blues se ne vogliono sbarazzare e sembra che il cartellino possa essere acquistato per circa 10 milioni di euro, dunque un prezzo non molto elevato e che rappresenta una ghiotta occasione.

Il club rossonero potrebbe essere pronto a fare questo investimento, a patto di trovare un accordo con il 29enne marocchino sul suo stipendio. Attualmente il giocatore percepisce circa 5-6 milioni netti a stagione. Il Decreto Crescita aiuta il Milan a pagare meno tasse, però va comunque trovato un accordo sull’importo netto da versare.

Dall’Inghilterra è trapelato che Ziyech gradisce il trasferimento nella squadra di Pioli, sarebbe felice di far parte di un progetto che si è rivelato vincente e che ha ancora notevole potenziale di crescita. Il suo arrivo a Milanello porterebbe qualità ed esperienza, oltre a duttilità tattica.

L’ex stella dell’Ajax sa giocare sia da esterno destro offensivo sia da trequartista, pertanto Pioli avrebbe più opzioni da valutare. I tifosi potrebbero davvero sognare se Maldini e Massara prendessero De Ketelaere e Ziyech per migliorare il reparto offensivo.