Calciomercato Milan, spunta la Juve: lo vogliono in prestito

La società bianconera ha pensato al suo profilo per far fronte all’infortunio di Pogba: anche il Milan lo ha seguito

Il mercato è sempre in movimento e cambia in base a tantissimi fattori. Da qui ad inizio settembre ci dobbiamo aspettare davvero qualsiasi cosa, in chiave Milan e non solo.

Anche gli infortuni influiscono sulle trattative, ed è quello che sta accadendo alla Juventus, che si è già trovata di fronte ad uno stop importante per quanto riguarda Paul Pogba. Il francese ha riportato una lesione al menisco laterale del ginocchio destro e nella migliore delle ipotesa salterà comunque almeno il primo mese del campionato.

Per questo motivo la vecchia signora è alla ricerca di un centrocampista e avrebbe chiesto Jordan Veretout alla Roma. La notizia è stata confermata da Enrico Camelio a PlayTv_Cm.it. Camelio ha specificato che il club bianconero ha chiesto l’ex Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, ma che la Roma non accetta questa formula perché vuole solo contanti.

La notizia riguarda in qualche modo il Milan, perché Veretout è stato più volte accostato ai rossoneri in questo ultimo periodo. Anche il Diavolo infatti è alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche, e ha definitivamente abbandonato la pista Renato Sanches. Seguiremo gli sviluppi della vicenda.