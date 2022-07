Cercano il sostituto perché “forse andrà al Milan”: nuove conferme

Nuova conferma sul vero obiettivo del Milan per la difesa. Il club è alla ricerca di un sostituto perché potrebbe essere ceduto ai rossoneri.

Ancora fase di stallo per il calciomercato del Milan. De Ketelaere è la chiave di tutto: la priorità di Maldini e Massara è chiudere questa trattativa, dopodiché si procederà in altri ruoli. Ancora aperta la caccia al difensore centrale: Tanganga è al momento un’opportunità di mercato e poco più: c’è una trattativa con il Tottenham, i rossoneri hanno posto le loro condizioni ma ora è tutto in stand-by. The Athletic ha scritto che l’obiettivo reale è un altro.

Si tratta di Evan Ndicka, il difensore centrale dell’Eintracht. Dalla Germania, proprio in questi minuti, è arrivata l’ennesima conferma. A quanto pare il club è alla ricerca di un sostituto perché, come scrive l’autorevole Frankfurter Rundschau, “Potrebbe andar via adesso, forse al Milan“. La scorsa settimana il direttore sportivo dell’Eintracht ha confermato l’interesse dei rossoneri ma non è andato oltre. Oggi sono arrivate due ulteriori prove del fatto che il francese sembra essere l’obiettivo numero uno.

Un difensore perfetto per Stefano Pioli e per il Milan perché ha le caratteristiche giuste. Inoltre è di piede mancino, proprio ciò che serve alla difesa rossonera per essere completata in tutto e per tutto. Il giornalista Giorgio Dusi, esperto di Bundesliga, ci ha parlato di lui in esclusiva.