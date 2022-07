De Ketelaere come Tonali: lo ha fatto per venire al Milan

La società rossonera conta di assicurarsi De Ketelaere nelle prossime ore: il giocatore ha scelto di fare una mossa per favorire il trasferimento.

Il Milan ha messo Charles De Ketelaere in cima alla lista degli obiettivi per il calciomercato estivo e conta di chiudere a breve l’operazione. Già oggi potrebbero esserci importanti aggiornamenti sulla trattativa, dopo che l’offerta al Club Bruges è stata migliorata.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno negoziando da settimane e non si sono mai arresi, nonostante la società belga abbia continuato a tenere alta la valutazione del prezzo. Ci sono stati due viaggi, uno in Belgio e l’altro in Svizzera, per incontrare l’amministratore delegato Vincent Mannaert e provare a chiudere.

Vedremo nelle prossime ore se l’affare andrà in porto. Oltre a De Ketelaere, alla dirigenza interessa anche Hakim Ziyech come eventuale rinforzo nel reparto offensivo. Il 29enne marocchino vuole lasciare il Chelsea, disponibilissimo a venderlo anche a una cifra non particolarmente alta (dall’Inghilterra fanno sapere che possono bastare 10 milioni di euro).

Calciomercato Milan, De Ketelaere si abbassa lo stipendio

Per De Ketelaere il Milan è arrivato a offrire 35 milioni di euro, bonus compresi. Dovrebbe essere prevista anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Questa è l’ultima proposta presentata e a breve capiremo se il Club Bruges l’accetterà.

Intanto Sportitalia fa sapere che il giocatore, pur di favorire il suo trasferimento in Italia, ha dato disponibilità ad abbassarsi l’ingaggio rispetto a quello offerto dal Milan. Radio Rossonera conferma e spiega che la proposta è di circa 2,7 milioni netti a stagione, De Ketelaere accetterebbe di guadagnare un ingaggio da 2,2 milioni.

Una mossa che testimonia quanto il 21enne belga voglia vestire la maglia rossonera. Prima di lui, anche Sandro Tonali nell’estate 2021 fece la stessa cosa per agevolare il suo passaggio definitivo dal Brescia al Milan. Si tratta di segnali importanti e che fanno capire molto di questi giocatori.

De Ketelaere vuole giocare nella squadra che ha vinto l’ultimo Scudetto in Italia, ha già detto no ad altre richieste. Il suo desiderio è chiaro e auspica che il Club Bruges gli venga incontro finalmente. Nelle prossime ore si spera che questa infinita trattativa si sblocchi e abbia esito positivo.