De Ketelaere manda un altro segnale: lo ha fatto anche oggi

Un altro segnale forte arriva dal Belgio sul fronte De Ketelaere, il giocatore sta facendo davvero di tutto per venire al Milan.

De Ketelaere insiste per venire al Milan, e lo ha fatto capire in tutti i modi. Pur di farlo, il giocatore ha deciso di abbassare la cifra d’ingaggio da 2,5 milioni a 2,2 milioni. Questo per consentire al Milan di trovare la quadra con il Club Brugge ma per adesso non ci siamo ancora. Ma Charles continua a mandare segnali, e proprio in questi minuti è arrivato l’ennesimo che forse lo avvicina ancora di più ai rossoneri.

Come riportato da Sacha Tavolieri, CDK stamattina ancora una volta non si è allenato in gruppo. Il giocatore è come se fosse un separato in casa: vuole solo il Milan e sta facendo di tutto per riuscirci. Serve l’accordo fra le due società: i rossoneri hanno fatto il massimo con un’offerta da 32 milioni più bonus, il Bruges insiste per averne 35 cash.