Milan, svolta in arrivo: oggi la risposta definitiva

Le prossime ore potrebbero essere davvero quelle decisive per il trasferimento di De Ketelaere in rossonero: la proposta è migliorata.

Dopo tante settimane di trattativa, potrebbe essere giunto veramente il momento del dentro o fuori per Charles De Ketelaere. Difficilmente si andrà oltre questo fine settimana, siamo ormai alle battute conclusive, in un senso o nell’altro.

Come confermato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha aumentato l’offerta per l’ingaggio del talento belga. Sul tavolo 31 milioni di euro più 4 di bonus e dovrebbe esserci anche una percentuale sulla futura rivendita. Una proposta di tutto rispetto per un giocatore che milita nella Jupiler Pro League.

Adesso tocca al Club Bruges rispondere. Il quotidiano sportivo nazionale non esclude che l’amministratore delegato Vincent Mannaert possa chiedere un ulteriore sforzo, magari nella ripartizione della parte fissa e dei bonus dell’offerta.

De Ketelaere al Milan: l’affare si chiude oggi?

Il Milan si attende un contatto con il Club Bruges entro stasera, trapela fiducia. De Ketelaere ha da tempo fatto la sua scelta, vuole indossare la maglia rossonera e se la sua attuale società lo dovesse trattenere rischierebbe di avere in casa un giocatore molto scontento. Lui ha già un accordo con Paolo Maldini e Frederic Massara (contratto quinquennale da 2,3 milioni netti a stagione), ha rifiutato altre proposte e ha chiara l’idea sul suo futuro.

La Gazzetta dello Sport scrive che De Ketelaere non è mai stato così vicino al Milan, si spera che oggi arrivi finalmente il via libera definitivo; poi per i contratti serviranno uno-due giorni, infine il calciatore potrà volare in Italia per svolgere le visite mediche e firmare.

Non rimane che attendere che il Club Bruges dica sì all’ultima proposta di Maldini e Massara, che stanno facendo tutti gli sforzi possibili per prendere il 21enne belga. Forse sarà ancora necessario migliorare leggermente la proposta, vedremo, ma la sensazione è che finalmente si possa andare verso la fumata bianca. Non rimane che attendere le prossime ore.