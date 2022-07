De Ketelaere, stretta finale: un doppio segnale positivo

Calciomercato Milan: le ultime sull’acquisto di De Ketelaere di Di Marzio. Al giornalista di Sky risulta ancora qualche piccolo intoppo.

L’affare De Ketelaere ancora non decolla. Il Milan ha fatto un’ultima offerta al Bruges molto importante: 35 milioni complessivi fra parte fissa e bonus.

Maldini e Massara stanno dimostrando di volere questo calciatore a tutti i costi, e viceversa: CDK non si sta allenando con la squadra e ha deciso di ridursi lo stipendio (da 2,7 milioni a 2,2 milioni) pur di sbloccare la trattativa. Insomma, tutte le parti stanno facendo di tutto, tranne il Bruges che continua a fare muro. Per il momento.

1 – Charles #DeKetelaere è il giocatore del Club Brugge che conta più gol (14), più conclusioni totali (79), più tiri nello specchio (32) e più occasioni create (71) nella Belgian Jupiler Pro League 2021/22. Gioiello. pic.twitter.com/iRIpnQWiid — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) July 27, 2022

Sulla questione è intervenuto poco fa Gianluca Di Marzio nelle sue storie Instagram: secondo l’esperto di calciomercato di Sky Sport, c’è ancora qualche piccolo intoppo nella trattativa, e quindi non è ancora arrivato l’accordo fra le parti. Come sottolineato dal giornalista, la stretta di mano finale può arrivare in qualsiasi momento, anche stanotte o nelle prossime ore. Il Milan, conclude Di Marzio, sta facendo davvero di tutto per prenderlo.

Conferme sul fatto che il calciatore abbia deciso, di sua spontanea volontà – non è quindi una richiesta del Milan – di ridursi l’ingaggio. Inoltre, sottolinea ancora il giornalista, oggi non si è allenato ma non è stata una sua decisione. Evidentemente è stato concordato con il club.