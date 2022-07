Le ultime news di calciomercato Milan in diretta oggi venerdì 29 luglio 2022, tutte le notizie sulle trattative dei rossoneri in tempo reale con aggiornamenti minuto per minuto.

De Ketelaere-Milan, doppio segnale positivo

5:00 – De Ketelaere è sempre più vicino ai rossoneri. Ieri sono arrivati due segnali molto importanti: il giocatore, di sua spontanea volontà, ha deciso di ridursi l’ingaggio rinunciando a dei bonus che gli spettavano dal Bruges. Inoltre non è stato lui a decidere di non allenarsi con la squadra ma piuttosto è stata una scelta condivisa. Prossime ore decisive per l’accordo finale fra i club e il via libera definitivo per la conclusione dell’affare.

❗️ #DeKetelaere: l’idea di tagliarsi lo stipendio è stata una sua iniziativa. Il giocatore oggi non si è allenato ma non per sua volontà. [di marzio] #sempremilan 🇧🇪 — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) July 28, 2022

Calciomercato Milan, scelto l’obiettivo primario in difesa

4:58 – Oltre a De Ketelaere, il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo difensore centrale per sostituire Romagnoli. Tanganga sembra essere passato in secondo piano: in Inghilterra e in Germania confermano il forte interesse dei rossoneri per Ndicka dell’Eintracht, a questo punto potrebbe diventare lui il primo indiziato per l’acquisto del centrale.