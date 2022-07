De Ketelaere, il toccante messaggio del tifoso del Brugge: “Milanisti, trattatelo bene”

Dai social arriva un messaggio toccante di un tifoso del Club Brugge rivolto ai tifosi milanisti. Charles De Ketelaere è ovviamente il protagonista!

È ormai stata definita la trattativa per il passaggio di Charles De Ketelaere al Milan! Il calciatore belga sarà molto presto rossonero. È atteso per domani il suo arrivo in Italia, e i tifosi non vedono l’ora di accogliere l’acquisto probabilmente più atteso di sempre. Ci sono volute ben quattro settimane per trovare l’accordo, ma adesso è fumata bianca!

Il classe 2001, definito da molti come il nuovo Kakà, si legherà a Milan con un contratto quinquennale a 2,2 milioni di euro. Il gesto volontario di abbassarsi lo stipendio è stato decisivo nella trattativa. Stefano Pioli avrà dunque a disposizione, probabilmente per l’inizio della prossima settimana, un nuovo trequartista.

Non un giocatore qualsiasi, ma un assoluto talento che in prospettiva può diventare un top player. De Ketelaere potrà essere molto utile al Milan, che con l’arrivo anche di Yacine Adli, potrà avere a disposizione un tridente d’attacco giovane e di un livello sopraffino. Il Club Brugge ha fatto una grande resistenza alla cessione di Charles, soprattutto alle battute iniziali della trattativa.

Anzi, la società nerazzurra non aveva la minima intenzione di cederlo quest’estate, ma la volontà del giocatore è stata decisiva. Una grossa perdita per il calcio belga, che era assolutamente legato al talento. De Ketelaere ha rappresentato sino ad oggi il giocatore più prezioso di tutto il Belgio (militante in Jupiler Pro League), e i tifosi del Brugge sono amareggiati dalla sua imminente partenza.

La tristezza dei tifosi del Club Brugge per il trasferimento di Charles la si può notare dai tanti post sui social. C’è stato un messaggio di un tifoso in particolare che ha toccato l’ambiente rossonero. Parole piene di malinconia quelle di Brecht Van Hoecke, supporter del Club Brugge grande estimatore di De Ketelaere.

Il tifoso ha voluto mandare un messaggio diretto esplicitamente alla tifoseria rossonera, dal quale si evince l’importanza che ha avuto Charles per il Brugge e per tutto il calcio belga. Eccolo di seguito:

“A tutti i tifosi del Milan: adesso avrete un giocatore veramente speciale che è Charles De Ketelaere. Prendetevi cura di lui al massimo, trattatelo bene e soprattutto godetevelo. Le sue ultime settimane sono state difficili con noi, un altalena di alti e bassi. Eppure non rimane nient’altro che grande rispetto da parte mia!”

To all the Milan fans: you’ve got a special special player in Charles De Ketelaere. Take the utmost care of him, treat him well and especially enjoy him. The last few weeks have been tough with us, with some banter back and forth. Yet nothing but respect from my part!

💙🖤

❤️🖤

— Brecht Van Hoecke (@brecht_vh) July 29, 2022