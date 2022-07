De Ketelare al Milan, è fatta: fissate le visite mediche

Aggiornamenti cruciali da Gianluca Di Marzio. È fatta per il trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan. C’è il giorno delle visite mediche…

È fatta per il trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan! A darne conferma è in questi minuti è Gianluca Di Marzio. Il giornalista aveva già dato i primi aggiornamenti nel primo pomeriggio di oggi, raccontando di come ci fossero soltanto da sistemare gli ultimi dettagli con gli agenti del giocatore.

Adesso, l’affare è totalmente ultimato. In questo momento i due club sono impegnati a redigere i contratti, con il talento belga che si unirà al Milan per cinque anni alla cifra di 2,2 milioni di euro a stagione. La sua decisione volontaria di abbassarsi lo stipendio è stata decisiva. Ebbene, secondo Di Marzio Charles De Ketelaere è atteso già domani a Milano.

La cifra complessiva dell’affare è di 36 milioni di euro inclusi i bonus, che quindi sfora la richiesta minima dei belgi di 35 milioni. L’esperto di mercato ha dato novità precise su visite mediche e firma del contratto. Il 21enne è atteso alla Clinica La Madonnina tra domenica e lunedì. Finisce così una telenovela di mercato lunga quattro settimane. De Ketelaere sarà rossonero!