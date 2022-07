Milan, Origi ha scelto il numero di maglia – FOTO

L’attaccante del Milan ha avuto oggi l’occasione di incontrare diversi tifosi nella sede rossonera. Presentato il nuovo numero di maglia!

Giornata speciale oggi a Casa Milan, dove Divock Origi ha incontrato di persona diversi tifosi. Il club rossonero aveva lanciato un’importante iniziativa, secondo la quale i primi 50 tifosi che si sarebbero recati nel posto avrebbero potuto farsi autografare i prodotti ufficiali AC Milan dall’attaccante belga.

Il grande Divock è stato accolto con tanto affetto ed entusiasmo. Ci si aspetta tanto dall’uomo arrivato da Liverpool, e si spera che possa incidere come i grandi attaccanti che hanno vestito la maglia rossonera negli anni. In occasione del suo incontro con i tifosi, era inevitabile che Origi presentasse la sua nuova maglia, prodotto di punta oggi nello store AC Milan.

Ebbene, l’attaccante belga, come dimostrano le foto pubblicate dai canali ufficiali del club, indosserà la maglia numero 27 nella sua prima stagione in rossonero. Al Liverpool, Origi aveva iniziato con la 9 sulle spalle (Under 21), ma approdato in Prima Squadra ha scelto e mantenuto sino alla fine la maglia numero 27.

Una cifra alla quale Divock Origi è molto affezionato dunque. Al Milan, prima di lui l’ha indossata Daniel Maldini, passato di recente in prestito allo Spezia. Non vediamo l’ora di conoscere il significato della sua scelta e le motivazioni che ci stanno dietro. Ma a prescindere dal numero di maglia, non vediamo l’ora di vederlo all’opera, in campo, ad aiutare la squadra di Stefano Pioli a raggiungere importanti traguardi. Le qualità non gli mancano di certo, si aspetta soltanto che recuperi la migliore condizione fisica.

