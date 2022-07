Dal Portogallo – Renato Sanches al PSG: formula a sorpresa

Dal Portogallo altre conferme sul probabile passaggio di Renato Sanches al PSG: emergono anche cifra e formula del trasferimento.

Se la situazione riguardante il futuro di Charles De Ketelaere è diventata una telenovela, lo stesso si può dire anche di Renato Sanches. Pure il destino del centrocampista portoghese è molto chiacchierato. Non da settimane, bensì da mesi.

Per diverso tempo è trapelato che la sua prossima squadra sarebbe stata il Milan, che prima di tutte le altre si era mossa per il suo ingaggio. Più fonti giornalistiche avevano dato per fatto questo affare, ma in realtà abbiamo visto che lo scenario si è rivelato differente.

Se con il Lille c’era effettivamente un accordo di massima, invece con l’entourage del giocatore non era così. E le lungaggini riguardanti i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara forse non hanno aiutato l’affare. Infatti, nel frattempo si è inserito il Paris Saint Germain e il giocatore ha messo Parigi in cima alle sue preferenze.

Calciomercato Milan, Renato Sanches verso il PSG: altra conferma

Nonostante la nota forza economica del PSG, l’acquisto di Renato Sanches sta richiedendo più tempo di quanto ci si aspettasse. Dalla Francia hanno più volte dato come imminente il passaggio del centrocampista alla corte di Christophe Galtier, allenatore che lo aveva valorizzato nel Lille, ma finora lui è rimasto nell’attuale squadra in attesa di novità.

Dal Portogallo, però, è O Jogo oggi a scrivere che sarebbe fatta per il trasferimento di Sanches al PSG. La trattativa con il LOSC sarebbe andata a buon fine. La fonte riferisce che l’affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 1o milioni di euro.

Tale soluzione fa presupporre che il portoghese debba rinnovare di almeno un anno con il Lille, visto che il suo attuale contratto scade a giugno 2023. Non sarebbe certo la prima volta che si vede un’operazione di questo tipo, con il giocatore partente che prolunga prima vestire un’altra maglia. Vedremo se effettivamente sarà questa la formula dell’affare, anche in Francia alcune fonti l’hanno data per probabile. Non resta che attendere.