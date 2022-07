Tutto pronto: De Ketelaere al Milan! I dettagli

Finalmente ci siamo: contratti e documenti sono già sul tavolo, a breve le firme. Tutte le cifre dell’affare tra il Milan e il Bruges

Potremmo finalmente esserci stavolta. La trattativa che sta durando ormai da tantissimo tempo sembra davvero alle sue battute conclusive, con l’ultima offerta del Milan che dovrebbe aver fatto breccia.

La telenovela Charles De Ketelaere sta per finire, e per fortuna nel migliore dei modi per il club rossonero. I discorsi con il Club Bruges sono stati infiniti ed estenuanti ma alla fine la società belga sta per cedere. Si era partiti da una proposta iniziale sotto i 30 milioni e si è arrivati a raggiungere i 35 milioni comprensivi di bonus, con l’inserimento anche di una percentuale sulla rivendita del giocatore.

Il 21enne ha voluto con tutte le proprie forze il trasferimento in rossonero e adesso è ad un passo dal realizzare il sogno. Finalmente Stefano Pioli avrà il suo fantasista, che contribuirà ad aumentare il tasso tecnico del proprio reparto offensivo. Convinta dell’imminente chiusura dell’affare è la Gazzetta dello Sport, che riporta di nuovi passi avanti fatti in mattinata.

De Ketelaere, oggi può essere il giorno

Il Bruges è orientato ad accettare l’offerta di Maldini e Massara di 32 milioni di euro più 3 di bonus, oggi potrebbe davvero essere il giorno della stretta di mano. La rosea spiega che tra le parti ci sono ancora tensioni, ma che ormai mancano solamente pochi dettagli burocratici, legati probabilmente a degli accordi economici da risolvere fra il club belga e l’entourage del classe 2001.

I contratti e documenti vari sono già stati preparati e i due club li stanno esaminando in maniera dettagliata per poter arrivare alla fumata bianca. Come da tradizione per i trasferimenti internazionali, nell’operazione è presente anche stavolta una percentuale sulla rivendita, che in futuro potrebbe alzare ancor di più la cifra di tutto l’affare.

Quindi a questo punto ci siamo. Salvo clamorosi colpi di scena, Charles De Ketelaere diventerà un calciatore del Milan. La volontà del calciatore può aver fatto la differenza, e il Milan accoglierà quello che è sempre stato il primo obiettivo per rinforzarsi sulla trequarti.