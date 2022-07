“Formalità da sistemare”, rinviato l’arrivo di De Ketelaere

Il giornalista ha fatto chiarezza sull’arrivo a Milano di Charles De Ketelaere. Ecco quando sbarcherà in Italia il nuovo acquisto rossonero…

Dopo quattro settimane di attese e sofferenze è arrivata la fumata bianca per Charles De Ketelaere al Milan. L’accordo tra il club rossonero e il Brugge è stato trovato nella giornata di ieri, e il popolo rossonero si è liberato in una grande esultanza virtuale. Ormai è certo che il talento 2001 vestirà la maglia rossonera la prossima stagione.

La cifra complessiva dell’affare è di 36 milioni di euro, di cui 32 di parte fissa e 4 di variabili (bonus). Il giocatore si legherà al Diavolo con un contratto quinquennale a 2,2 milioni a stagione. La cifra pattuita inizialmente era di 2,7 milioni, ma pur di sbloccare la trattativa Charles si è abbassato lo stipendio. Segnali di milanismo importantissimi!

Ebbene, adesso non ci resta che attendere l’arrivo del 21enne a Milano. Era stato previsto per oggi il suo sbarco, ma in realtà non sarà così. Come affermato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, Charles De Ketelaere arriverà in Italia tra domani e lunedì. Più certa invece la notizia delle visite mediche fissate per lunedì 1 agosto.

Come riferito da Bianchin, il giocatore è ancora in Belgio per sistemare alcune formalità da contratto. Da domani potremo quindi aspettarci il suo arrivo a Milano.