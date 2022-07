Milan, il mercato non è finito: gli obiettivi per completare la rosa

L’arrivo di De Ketelaere non chiude il mercato rossonero: Maldini e Massara hanno in agenda ancora almeno altri due colpi

Il Milan ha finalmente messo a segno il colpo Charles De Ketelaere. Dopo settimane di trattative la dirigenza rossonera è riuscita a trovare l’accordo con il Bruges sulla base di 32 milioni di euro più 3 di bonus.

Stefano Pioli aspetta quindi il rinforzo tanto richiesto per la trequarti, e il belga ha sempre rappresentato la prima scelta del Diavolo in quel ruolo. Una spesa importante che il Milan ha voluto fare a tutti i costi, nonostante il muto alzato nei giorni scorsi dal Bruges, che preferiva la proposta degli inglesi del Leeds, e per questo ha inserito anche una percentuale sulla rivendita. In questa operazione ha ovviamente giocato un ruolo importante la volontà del giocatore, che è sempre stata quella di vestire la maglia rossonera.

I tifosi sono ora molto contenti nel nuovo acquisto e si preparano a sognare una nuova grande stagione, magari da protagonisti anche in Champions League. Proprio per questo Maldini e Massara non si fermano e continua a lavorare, perché il mercato in entrata è tutt’altro che finito. Ci sono ancora almeno due operazioni da portare a termine per completare la rosa ed essere competitivi su tutti i fronti.

Difesa: Ndicka è il preferito

Il primo tassello da inserire è quello del difensore centrale. In questi giorni il campo è stato ristretto a tre profili, con uno di questi destinato a completare il roster dei centrali rossoneri con Tomori, Kalulu e Kjaer. Il primo è Japhet Tanganga, classe 1999 del Tottenham. Nei giorni scorsi la società ne ha parlato con il direttore generale degli Spurs, Fabio Paratici. L’idea è di prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, anche se da Londra insistono invece per l’obbligo.

Rimane sempre in auge anche Abdou Diallo, 25enne senegalese del Paris Saint Germain. E’ un profilo che il Milan segue da gennaio scorso e piace anche per la grande esperienza internazionale, oltre che per la duttilità, dato che può giocare all’occorrenza anche da terzino sinistro. I costi sono un po’ più alti rispetto a Tanganga. C’è poi Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte, che è l’ultimo nome uscito in ordine di tempo, ma che dall’Inghilterra hanno definito come l’obiettivo primario del Diavolo per la difesa.

Centrocampista: ancora viva la pista Renato Sanches

Per quanto riguarda il centrocampo non è ancora finita invece per Renato Sanches. Il portoghese non ha ancora trovato l’accordo con il Psg e Maldini e Massara attendono ancora, sperando di riuscire a portare a casa il classe ’97. Le alternative al momento sono due: il giovane Carney Chukwuemeka dell’Aston Villa e Jordan Veretout.

Il centrocampista inglese è un classe 2003 e sarebbe una scommessa per il futuro: ci vorrebbero circa 15 milioni per prenderlo. Il francese della Roma invece rimane una soluzione interessante, anche se negli ultimi giorni si è fatta sotto anche la Juve, per rimediare all’infortunio occorso a Pogba.