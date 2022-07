Renato Sanches, mossa a sorpresa del Milan: l’incontro può cambiare tutto

Il Milan non ha ancora mollato la presa per Renato Sanches. L’affare con il Lille sembrava praticamente chiuso durante il mese di giugno, poi l’inserimento del Paris Saint–Germain ha cambiato tutto: la presenza a Parigi di Luis Campos e Galtier, due uomini chiave per la carriera dell’ex Bayern Monaco, ha stravolto le cose. Ma nonostante questo, l’affare non si è ancora concluso. E presto ci sarà un incontro che potrebbe davvero capvolgere la situazione.

Come raccontano in Francia, il Psg per Renato Sanches non ha ancora affondato il colpo: la trattativa è ancora in corso, dalla capitale francese ancora non è arrivata l’offerta che soddisfi a pieno Letang, il presidente del Lille. Il portoghese è in attesa ma intanto è in ritiro con la squadra e si sta allenando. Il Milan osserva attentamente e a breve farà un nuovo tentativo per riportare il giocatore dalla sua parte.

Domani i rossoneri saranno in Francia, a Marsiglia, per l’amichevole al Velodrome (attesi oltre i 60mila spettatori). Nei giorni seguenti al match, Maldini e Massara dovrebbero incontrare Jorge Mendes, l’agente di Renato Sanches, per fare il punto della situazione e capire che margini di manovra ci sono. Probabilmente si parlerà anche del rinnovo di Rafa Leao, un altro tema molto caldo in casa rossonera.