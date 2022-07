Ancora pochi minuti e il Milan farà ritorno in campo per affrontare la quinta amichevole estiva. Una gara nettamente diversa da quelle disputate in questa pre-season, dato che a far da rivale ci sarà una squadra ben più attrezzata. Il Marsiglia dell’ex Serie A Igor Tudor rappresenta certamente un’avversaria internazionale, di conseguenza il match avrà un sapore tutto europeo.

Amichevole Marsiglia Milan risultato diretta in tempo reale: gli aggiornamenti minuto per minuti dal Velodrome.

Dopo le due vittorie contro Colonia e Wolfesberger e la sconfitta con lo ZTE, il Milan si appresta a disputare una gara ben più avvincente e stimolante. A far da sfondo alla sfida lo stadio Velodrome di Marsiglia, con 60.000 tifosi presenti. Un’atmosfera pazzesca degna davvero dei match europei più infuocati e attesi.

Le formazioni ufficiali

Stefano Pioli schiererà in campo la migliore formazione possibile – in attesa dell’arrivo del nuovo acquisto raffinato Charles De Ketelaere. Ebbene, il club rossonero ha appena reso nota la formazione ufficiale che partirà dal 1’ minuto contro il Marsiglia. Qualche cambio rispetto a quella che ha travolto il Wolfsberger per 5-0 mercoledì scorso. Fuori Leao dentro Rebic.

Ovviamente, attenzione ai francesi, che in attacco vantano tanta qualità. Payet, Under e Milik possono rappresentare un grosso pericolo per la retroguardia rossonera. Di seguito le formazioni ufficiali di Marsiglia-Milan:

MARSIGLIA (3-4-2-1): Lopez, Caleta-Car, Mbemba, Gigot; Lirola, Gueye, Guendouzi, Clauss; Payet, Ünder, Milik. All. Tudor.