Marsiglia-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole

Nel tardo pomeriggio i rossoneri scenderanno in campo per affrontare la squadra di Igor Tudor. dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Milan oggi scende in campo per la quinta amichevole di questa pre-season. Dopo l’ultima prestazione convincente contro il Wolfsberger, la squadra di Stefano Pioli cerca ulteriori certezze in quella che può dirsi la prima sfida di livello della stagione.

L’avversario è il Marsiglia di Igor Tudor. I francesi rappresentano infatti l’avversario più importante finora affrontato e nel prossimo week end comincerà già la Ligue 1. Possibile quindi che l’OM abbia qualcosa in più sul piano fisico per via delle tempistiche della preparazione. Pioli testerà appunto nuovamente i progressi sulla condizione fisica di ogni singolo elemento, visto che tra meno di due settimane c’è l’esordio in campionato con l’Udinese.

Il tecnico rossonero non potrà contare su Tommaso Pobega e, come al solito, su Divock Origi. Ad ogni modo, si proverà a schierare il miglior undici possibile, quindi con Mike Maignan tra i pali e la classica linea di difesa con Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e Bennacer, mentre in avanti torna Olivier Giroud. Sulla trequarti c’è il ballottaggio Adli-Brahim Diaz, mentre sui lati ci dovrebbero essere Messias e Rebic. Leao infatti dovrebbe partire dalla panchina a causa di un leggero affaticamento.

Marsiglia-Milan: dove vederla in streaming e diretta tv

Il match è in programma al Vèlodrome e il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00. Esattamente come per le altre sfide precedenti, l’incontro sarà trasmesso in diretta tv, in chiaro, su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Chi non avrà modo di seguire la partita in tv perché magari non sarà a casa, potrà sempre usufruire del servizio streaming dell’emittente, sportitalia.com, o anche sulla app ufficiale.

Ricordiamo poi che il precampionato del Milan si chiuderà con l’ultima amichevole, in programma il 6 agosto, contro il Vicenza, formazione appena retrocessa in Serie C.