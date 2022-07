Supercoppa di Germania, l’ingenuità di Lucas Hernandez: l’errore è incredibile

Non una bella figura quella fatta da Lucas Hernandez durante Lipsia-Bayern Monaco. Il fratello di Theo ha ricevuto tantissimi sfottò…

Theo Hernandez è riuscito ad affermarsi tra i migliori al mondo nel suo ruolo soltanto da tre anni a questa parte, ovvero da quando veste la maglia del Milan. L’ambiente rossonero è fiero di poter contare su un elemento così prezioso e forte. Sta seguendo le orme del fratello Lucas, che invece gode di fama e apprezzamento da molto prima di Theo.

Anche lui terzino sinistro, ma col vizio di adattarsi al meglio al centro della difesa, Lucas è riuscito a farsi conoscere ad alti livelli tra le fila dell’Atletico Madrid per poi consacrarsi al Bayern Monaco. Ad oggi, il più grande dei fratelli Hernandez è conosciuto come uno dei più forti al mondo, e non a caso ricopre da tempo un ruolo di primo piano nella Nazionale Francese. Insomma, rispetto a Theo, Lucas è un veterano. Mentre il rossonero è considerato un giovane che deve ancora dimostrare tutto il suo potenziale, il bavarese viene visto come un giocatore bello e fatto.

Ma in prospettiva è assai probabile che Theo riesca a raggiungere picchi di forma e brillantezza più alti. In realtà, forse Lucas ha cominciato a perdere qualche colpo? Siamo sicuri di no, ma in maniera ironica facciamo riferimento all’episodio di cui è stato protagonista il giocatore del Bayern Monaco nella Supercoppa di Germania disputata ieri. Una figuraccia per Lucas!

Lucas Hernadez, palla in campo ma lui la prende con le mani

Il Bayern Monaco di Nagelsmann è riuscito a conquistare il trofeo della Supercoppa di Germania vincendo per 5-3 contro il Lipsia. Una gara combattutissima, e nella quale la forza di una corazzata come quella bavarese ha avuto la meglio. Ma durante la gara si è assistito ad un siparietto davvero assurdo.

Nello specifico, i protagonisti dell’episodio sono stati Dani Olmo, attaccante del Lipsia, e appunto Lucas Hernandez. Il primo ha ricevuto palla, ma pensando che questa fosse uscita l’ha posizionata sulla linea laterale. In realtà, è possibile che quella di Olmo sia stata una mossa astuta, perchè appunto la palla non era uscita dal campo. Lucas Hernandez, vedendola lì ferma sulla linea l’ha acciuffata con le mani, e ovviamente il guardalinea ha fischiato fallo a favore del Lipsia.

Lamentele e rissa sfiorata dopo l’episodio, ma la verità dei fatti è che la palla non era uscita in quanto posizionata sulla linea di bordo campo. Lucas Hernandez è caduto nel tranello e ovviamente dopo il fatto non sono mancati gli sfottò al francese, quasi a sottolineare quanto sia poco sveglio. Di seguito il video che chiarisce bene l’episodio: