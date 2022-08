Adli manda in estasi i tifosi su Instagram: “Ascolta e impara” – FOTO

Una storia Instagram di Adli scatena i tifosi rossoneri, che si stanno affezionando sempre di più all’ex talento del Bordeaux.

È arrivato da poco al Milan, ma Yacine Adli sta già conquistando i tifosi. È presto per emettere giudizi nei suoi confronti, serviranno un po’ di partite, ma le prime apparizioni nelle amichevoli hanno già fatto intravedere buone cose.

Il centrocampista francese ha grandi qualità tecniche e queste erano abbastanza note, però ha colpito soprattutto per la personalità che ha messo in campo. Inoltre non sembra un nuovo arrivato, ma uno che è in squadra da più tempo dato che ci ha messo poco a entrare negli schemi di Stefano Pioli.

Il suo atteggiamento sta piacendo molto a Milanello, c’è la sensazione che il club abbia fatto un ottimo colpo assicurandoselo dal Bordeaux per circa 10 milioni di euro (bonus compresi) la scorsa estate. Ovviamente bisognerà attendere un po’ di partite ufficiali prima di dare giudizi più completi.

Intanto un segnale di come Adli si stia ambientando bene al Milan arriva anche dalle storie pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram. Ad esempio l’ultima, nella quale c’è una foto che lo raffigura assieme a mister Pioli e ha scritto: “Ascolta e impara. Forza Milan“.

I tifosi rossoneri hanno molto apprezzato il contenuto pubblicato dal giocatore, che evidentemente sta entrando in buona sintonia con il tecnico. Pioli ha dimostrato di essere uno molto bravo con i giovani e dunque può aiutare la crescita dell’ex centrocampista del Bordeaux.