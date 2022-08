ML – De Ketelaere, parte fissa e bonus: le cifre esatte dell’affare

De Ketelaere al Milan, ecco le cifre esatte dell’affare con il Club Brugge. C’è da fare una correzione sui bonus rispetto a quanto si è detto in questi giorni.

Charles de Ketelaere fra poche ore sarà in Italia per iniziare la sua avventura con il Milan. Domani mattina si recherà alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche, dopodiché concluderà il resto dell’iter con idoneità sportiva e firma sul contratto a Casa Milan. Sarà una giornata lunga, intensa e ricca di emozioni per il talento belga che arriva alla corte di Stefano Pioli.

Una trattativa estenuante, durata quasi due mesi: alla fine il Bruges ha mollato la presa ma l’offerta dei rossoneri è davvero molto importante. E, a proposito di questo, MilanLive.it può svelare quali sono le cifre esatte dell’acquisto di De Ketelaere: la parte fissa dell’importo che sarà versato al Bruges è di 32 milioni di euro, a questi bisogna aggiungere i bonus. Inizialmente si parlava di un’operazione complessiva da 36 milioni; invece i bonus non vanno oltre i 3 milioni di euro (nel caso in cui si dovessero verificare tutte le condizioni per questo ulteriore pagamento). La cifra totale ed eventuale, quindi, è di 35 milioni, proprio quella che i belgi avevano chiesto per accontentare il ragazzo.