Maldini, non solo Daniel: nuova avventura anche per Christian

Estate di cambiamenti per i figli di Paolo Maldini. Come Daniel, anche Christian è pronto per una nuova avventura…

Pochi giorni fa il Milan ha salutato Daniel Maldini. L’attaccante, figlio del Direttore Tecnico e bandiera rossonera Paolo, è passato in prestito secco allo Spezia. Una buona occasione per il classe 2001, che ha sicuramente bisogno di fare esperienza e giocare di più. Dopo l’intera trafila nel vivaio milanista, Daniel è approdato in Prima Squadra, ma ha fatto molta difficoltà a mettersi in mostra.

Ecco che un anno allo Spezia, club che può concedergli il giusto spazio, può essere fondamentale per lui a tornare a Milanello formato e chissà pronto per un posto nello scacchiere di Pioli. Nella stagione 2022/2023 farà parecchio effetto averlo come rivale, ma per un calciatore alcune scelte sono obbligate allo scopo di fare strada e provare ad affermarsi.

Non solo Daniel. Anche il fratello maggiore Christian è pronto a cominciare una nuova avventura. Dopo tre anni alla Pro Sesto in Serie C, il classe 1996 farà approdo al Lecco. Sempre una società di Lega Pro, ma sicuramente piazza più calda e blasonata. Christian, rispetto a Daniel, ha avuto una minor prospettiva in carriera. Cresciuto anche lui nelle giovanili rossonere, ha fatto fatica a rimanerci.

Di ruolo difensore centrale, dopo la Primavera del Milan ha militato in squadre professionistiche ma sempre di basso livello. Reggiana, Fano, Fondi, Piacenza e appunto Pro Sesto. Adesso, all’età di 26 anni, si prepara ad affrontare una nuova esperienza sempre in Serie C con la maglia del Lecco. Seguirà gli ex compagni alla Pro Sesto Luca Scapuzzi e Simone Pecorini. Inoltre, troverà Luca Stanga il difensore classe 2002 della Primavera del Milan. Anche Stanga è passato tra le fila dei pugliesi quest’estate a titolo definitivo.