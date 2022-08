ML – Milan, De Ketelaere arriva stasera: i dettagli

Notizie certe sull’arrivo di Charles De Ketelaere al Milan. Ormai nessun dubbio! Ecco quando il talento belga sbarcherà in Italia…

I tifosi stanno solo aspettando che il nuovo acquisto del Milan arrivi in Italia e si unisca al resto dei compagni. C’è tantissimo entusiasmo attorno a Charles De Ketelaere, che secondo la maggioranza avrà un futuro florido in rossonero. È il giocatore perfetto per gli schemi milanisti. Il famoso trequartista duttile tanto desiderato da Stefano Pioli.

Charles potrà fornire davvero tante soluzioni tattiche al mister, così da non andare più in affanno durante la stagione. Come ormai risaputo, De Keteleaere è stato acquistato dal Milan per 36 milioni di euro. Era da tempo che il club non investiva una somma così cospicua per aggiudicarsi un calciatore. Investimento che giustifica le qualità immense del belga.

Per lui pronto un contratto quinquennale a 2,2 milioni di euro. Ma adesso la domanda è solo una. L’accordo è stato trovato venerdì 29 luglio. Quando sbarcherà il giocatore in Italia per firmare l’accordo e svolgere le consuete visite mediche? Era atteso sabato, poi domenica, adesso i tifosi sperano che sia oggi la giornata giusta.

Ebbene sì, sarà così. È ormai certo che Charles partirà per l’Italia nel tardo pomeriggio di oggi e arriverà prima di cena. Domani programmate le visite mediche presso la Clinica La Madonnina, poi lo step dell’idoneità sportiva, e infine tappa a Casa Milan per la firma del contratto. Tutto in una giornata senza divisioni. Mercoledì sarà il grande giorno dell’approdo a Milanello, dove il classe 2001 conoscerà i nuovi compagni e si metterà a disposizione di Stefano Pioli!

Non aspettiamo altro! De Ketelaere arriverà a Milano accompagnato dalla famiglia e dagli agenti.