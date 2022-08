ML – Milan, quando arriva De Ketelaere: le ultime

Le ultime news relative a Charles De Ketelaere: il talento belga è atteso a Milano, per svolgere le visite mediche e per poi firmare il contratto che lo legherà al Diavolo

C’è attesa per l’arrivo in Italia di Charles De Ketelaere. Il talento belga nelle prossime ore, tra il tardo pomeriggio e la sera – salvo cambi di programma – sarà a Milano, per unirsi alla sua nuova squadra.

L’affare è stato definito giorni fa, per una cifra complessiva di 35 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Ora, è tempo di visite mediche prima di mettere nero su bianco. La lunga attesa sta davvero per finire: De Ketelaere, però, come appreso dalla nostra redazione, non si sottoporrà ai controlli sanitari nella giornata di oggi. Verosimilmente lo farà domani, una volta sbarcato a Milano.

Il classe 2001, poi, potrà finalmente varcare i cancelli di Milanello, conoscere Stefano Pioli, che potrebbe testarlo contro il Vicenza, e i suoi nuovi compagni.