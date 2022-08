De Ketelaere fa innamorare i tifosi: “Il Milan prima di tutto”

Prime parole d’amore di Charles De Ketelaere rivolte al club AC Milan. Il ragazzo ha coronato un sogno, e allo stesso tempo quello di tutti i tifosi…

Nella serata di ieri ogni tifosi milanista che può definirsi tale ha posticipato l’ora del sonno. Tutti sintonizzati sui propri cellulari a seguire l’arrivo di Charles De Ketelaere in Italia. Il talento belga, primo colpo di mercato del Milan, è sbarcato a Linate intorno le 23.30/00.00. Tantissimi i fans rossoneri pronti ad accoglierlo all’uscita dall’aeroporto.

Volto fresco, pulito, un pò da secchione; molto simile a quello di Ricardo Kakà che nel 2003 faceva approdo a Milano. Lui, Charles, visibilmente emozionato, ha salutato tutti faticando a pronunciare qualche parola. Ma il sorriso sul suo volto era limpido. Immaginiamo cosa può provare un ragazzo di 21 anni che non si è mai allontanato dal club di “casa” arrivando in un club storico, glorioso e internazionale come l’AC Milan.

Vengono i brividi al solo pensiero. I giornalisti e i tifosi lo hanno incalzato urlando il suo nome e chiedendo un saluto. C’è un video in particolare in cui De Ketelaere, con gli occhi lucidi dalla stanchezza mista ad emozione, rivolge le prime parole d’amore al Milan e ai suoi tifosi. “Il Milan prima di tutto” e un sorriso dolcemente imbarazzato a seguire. L’ambiente rossonero è pazzo di Charles ancor prima che il club trovasse l’accordo col Brugge.

Adesso, dopo il suo arrivo e dopo queste parole, i tifosi non possono che amarlo ancora di più. Certo, dobbiamo aspettare le parole del campo, ma c’è tantissima fiducia nella scelta tecnica di Maldini e Massara. Quelli che in tre anni, con un mercato oculato hanno riportato il Milan ai vertici!

Di seguito il video di Charles De Ketelaere: