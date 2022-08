De Ketelaere, il Milan ufficializza l’acquisto: confermato il numero di maglia

Il Milan ha emesso la nota ufficiale per annunciare l’acquisto di De Ketelaere, arrivato dopo una lunga trattativa. Comunicato il numero di maglia.

Sono servite tante settimane di negoziazioni, ma alla fine Paolo Maldini e Frederic Massara sono riusciti a portare Charles De Ketelaere a Milano. Il Club Brugge si è rivelato un osso duro, però l’ultima offerta ha convinto la società belga a dare il via libera al trasferimento.

Il Milan aveva anticipatamente raggiunto l’accordo con il giocatore e i suoi agenti, ben felici dell’approdo in una squadra prestigiosa come quella che ha vinto l’ultimo Scudetto. Tuttavia, la trattativa per la compravendita del cartellino ha richiesto più tempo del previsto.

I rossoneri si sono spinti a mettere sul tavolo 35 milioni di euro (32 fissi più 3 di bonus) e anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Si tratta di un investimento molto importante, la dirigenza non si è mai arresa perché crede ciecamente nel talento del 21enne fiammingo, arrivato a Milano lunedì sera per poi svolgere l’iter che comprendeva visite mediche, test per l’idoneità sportiva e infine la firma sul contratto.

Calciomercato Milan, ufficiale l’ingaggio di De Ketelaere

Il Milan poco fa ha emesso il comunicato ufficiale per annunciare il nuovo colpo del calciomercato estivo: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere dal Club Brugge FC. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90. Nato a Bruges il 10 marzo 2001, Charles cresce nel Settore Giovanile del Club Brugge, con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, totalizzando 120 presenze e 25 gol e vincendo tre campionati e due Supercoppe del Belgio. Nel novembre 2020 l’esordio con la Nazionale maggiore del Belgio, con cui vanta otto presenze e un gol”.

L’ex gioiello del Club Brugge dovrebbe percepire uno stipendio da 2,2-2,3 milioni netti a stagione. Nei giorni scorsi è trapelato che, pur di sbloccare il suo trasferimento a Milano, abbia accettato di percepire un ingaggio inferiore rispetto a quello inizialmente offerto da Maldini e Massara.

Uno dei suoi agenti è Tom de Mul, ex calciatore che ha indossato anche la maglia dell’Ajax e che ha avuto Zlatan Ibrahimovic come compagno di squadra. Stando ad alcune indiscrezioni, tra i due ci sarebbe stato un contatto con il fine di parlare dell’inserimento di CDK a Milanello. Lo svedese, con il suo carattere e la sua esperienza, può essere di aiuto al nuovo arrivato.

Sarà interessante vedere come Stefano Pioli impiegherà De Ketelaere, capace di giocare in può ruoli. Nella scorsa stagione nel Club Bruges ha giocato principalmente da attaccante, ma è uno a cui piace svariare sul fronte d’attacco e può agire pure da esterno offensivo, oltre che da trequartista. Talento e qualità non gli mancano, vedremo cosa sarà in grado di fare. Ovviamente, gli andrà dato tempo per ambientarsi e non dovrà essere “soffocato” dalle pressioni.