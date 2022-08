Juve superata, il Milan chiude per il giovane talento

Il Milan è pronto a mettere le mani sul giovane talento: il club rossonero è sempre più vicino a chiudere per l’attaccante italiano. Ecco tutti i dettagli

Sono state, e lo sono ancora adesso, le ore di Charles De Ketelaere. Dopo la mezzanotte, il talento belga è finalmente sbarcato a Milano: fra pochi minuti avrà inizio la sua prima giornata milanese.

Sveglia presto per svolgere le visite mediche prima di apporre le firme sul contratto fino al 30 giugno 2027. Ma nella giornata di ieri il Milan ha fatto passi in avanti importanti anche per un altro giovane. Stiamo parlando di Tommaso Mancini.

Nelle settimane scorse – come vi abbiamo documentato – l’agente dell’attaccante classe 2004, insieme al padre, è stato a Casa Milan. I rossoneri hanno mostrato un forte interesse per il giocatore del Vicenza.

Sulle tracce del giovanissimo talento azzurro, però, si registra anche la presenza di Juventus, Benfica e Siviglia. Il Milan, nel corso della gestione Elliott, si è mostrato molto attento ai giovani. L’operazione De Ketelaere certifica come il Diavolo non abbia paura di investire tanti soldi sul talento, anche se in erba.

Si chiude

L’affare Mancini ha chiaramente costi completamente diversi. Il Milan, nelle ultime ore, ha certificato il sorpasso ai danni degli avversari, ed è pronto a chiudere con il Vicenza per una cifra non superiore ai due milioni di euro. La trattativa appare davvero ai dettagli: chissà che non arrivi sabato, giorno dell’amichevole tra i rossoneri e i biancorossi, e verosimilmente dell’esordio di De Ketelaere, la stretta di mano definitiva.