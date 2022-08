Milan, rinnovo a sorpresa: l’obiettivo può sfumare

Uno dei giocatori accostati più volte al Milan potrebbe rinnovare il contratto: arrivano delle indiscrezioni dall’Inghilterra.

Definito l’ingaggio di Charles De Ketelaere, adesso Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono completare il calciomercato estivo con altri due rinforzi. L’obiettivo è quello di prendere un difensore centrale e un centrocampista.

Per la difesa sembra che siano Abdou Diallo del Paris Saint Germain e Japhet Tanganga del Tottenham i nomi principali nella lista. In entrambi i casi, il Milan punta a fare un’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cosa non possibile con Evan Ndicka, altro profilo che piace ma che ha un contratto in scadenza a giugno 2023, pertanto serve un investimento immediato per acquisirne il cartellino.

A centrocampo il sogno rimane sempre Renato Sanches, per il quale il club rossonero non ha mollato la presa nonostante sia trapelata la sua preferenza per il Paris Saint Germain. Da Parigi non arrivano segnali di chiusura dell’affare, anche perché è necessario sfoltire un po’ il centrocampo prima di prendere un nuovo innesto. Maldini e Massara sperano di riuscire ad assicurarselo, dopo aver già raggiunto un accordo di massima con il Lille.

Calciomercato Milan, un’alternativa a Sanches salta?

La dirigenza del Milan sta prendendo in considerazione anche altri nomi alternativi a Sanches per la mediana. Quello più caldo dell’ultimo periodo è Carney Chukwuemeka, classe 2003 dell’Aston Villa con un contratto che scade a giugno 2023 proprio come il portoghese. La richiesta per il cartellino è sui 15 milioni.

Sempre nei Villans gioca un altro centrocampista con la medesima scadenza contrattuale e che il Milan sta valutando in queste settimane. Si tratta di Douglas Luiz, 24enne brasiliano. Verso fine giugno c’è stato un incontro nella sede di via Aldo Rossi con i suoi agenti per capire la fattibilità dell’operazione.

L’Aston Villa ha sempre sparato alto sul prezzo, chiedendo 20-25 milioni nonostante un contratto che si esaurisce tra meno di un anno. Dall’Inghilterra giunge anche notizia che il club ha avuto dei colloqui costruttivi per il rinnovo di Douglas Luiz e spera di arrivare alle firme. A rivelarlo è Birmingham Mail. Steven Gerrard ritiene il giocatore molto importante e la dirigenza è al lavoro per trattenerlo con un nuovo accordo. I Villans sono fiduciosi.