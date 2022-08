Renato Sanches: il Milan ci crede, così sarà rossonero

Le ultime news legate all’affare Renato Sanches. Il portoghese è pronto a prendere una decisione: Milan e Psg sono ancora in lotta per il centrocampista

L’affare Charles De Ketelaere è finalmente chiuso. Il talento belga in nottata è sbarcato a Milano, all’aeroporto di Linate, ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2027.

La priorità era l’acquisto di un trequartista e il nome del classe 2001 è sempre stato in cima alla lista. Ora il calciomercato del Milan non si fermerà: servono almeno altri due innesti di qualità.

Stefano Pioli è in attesa di un difensore, che possa prendere il posto di Alessio Romagnoli, e di un centrocampista, dopo la partenza di Franck Kessie.

Difficile acquistare un calciatore con le caratteristiche dell’ivoriano ma un nuovo elemento arriverà. In cima alla lista continua ad esserci sempre Renato Sanches. E’ davvero un’estate lunga per il talento portoghese, che continua ad allenarsi con il Lille.

Il suo addio al club francese è scritto da tempo ma il cambio di maglia tanto atteso non è ancora arrivato. Le notizie nelle ultime settimane sono state alquanto contrastanti: Sanches è stato spesso dato ad un passo dal Psg ma il suo trasferimento non si è mai concretizzato.

Il Milan – come vi abbiamo sempre raccontato – non ha mai mollato la pista Sanches, ha sempre lasciato una porticina aperta: la speranza di vedere il talento portoghese in rossonero è ancora viva e negli ultimi giorni ci sono stati dei nuovi contatti tra la dirigenza rossonera e Jorge Mendes.

Conferme e affondo

In Francia confermano che per Renato Sanches si tratta ormai di una corsa a due, tra il Milan e il Psg. Il giocatore è combattuto tra i due club e fatica a capire come i francesi non riescano a muoversi in maniera concreta. Il Lille – come è noto – si accontenterebbe di una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Sanches, ribadiamo, apprezza la possibilità di trasferirsi in rossonero e secondo quanto riportato da ‘RMCSport’ è in attesa che una delle due soluzioni diventi concreta per prendere una decisione definitiva