Addio a Sanches: Maldini sceglie il nuovo centrocampista

E’ caccia al centrocampista in casa Milan: Renato Sanches è davvero ad un passo dal trasferimento al Psg: tutti i nomi per la mediana

E’ caccia aperta al centrocampista. Ieri è stata una giornata davvero importante per il Milan: non solo per l’acquisto di Charles de Ketelaere, diventato ufficialmente un giocatore dei rossoneri ma anche per il colpo in mediana.

Una volta sistemata la trequarti – lasciando uno spiraglio per Ziyech, per gli ultimi giorni di agosto – le attenzione di Paolo Maldini e Frederic Massara sono adesso su difesa e centrocampo. Vanno acquistati il sostituto di Alessio Romagnoli, che si è accasato alla Lazio, e di Franck Kessie, che ha deciso di sposare il progetto Barcellona.

Per quanto riguarda il reparto difensivo le idee appaiono abbastanza chiare, con Tanganga del Tottenham e Diallo del Psg, in corsa per diventare un nuovo giocatore del Milan. Si cercano condizioni vantaggiose. Difficilmente il Diavolo andrà oltre il prestito con diritto di riscatto.

Dubbi in mediana

Per quanto riguarda il centrocampo, oggi, tutto appare un po’ nebuloso: Carney Chukwuemeka è sfumato definitamente e per Renato Sanches manca davvero poco. Ieri dalla Francia hanno dato per fatto il suo passaggio al Psg.

Si va dunque a caccia delle alternative: tornano così di moda i nomi di Pape Matar Sarr, che il Tottenham potrebbe cedere in prestito. Con Paratici, qualche giorno fa, non si è parlato, infatti, solo di Tanganga ma anche del 19enne senegalese.

Sul tavolo è verosimile, inoltre, che sia finito il nome di Tanguy Ndombele, che non rientra più nei piani degli Spurs di Antonio Conte. E’ caccia dunque alla giusta opportunità, senza dimenticare l’idea Douglas Luiz dell’Aston Villa.

Difficile, invece, che possa decollare l’affare Frattesi. L’agente del centrocampista del Sassuolo, che ha diversi assistiti al Milan, ha incontrato più volte Paolo Maldini e Frederic Massara. I neroverdi sono disposti a cederlo ma per il Diavolo 30 milioni di euro sono davvero troppi.

Veretout? La Roma lo ha di fatto messo sul mercato: la Francia appare essere la destinazione più probabile ma un ritorno di fiamma dei rossoneri non è da escludere