Calciomercato Milan, ancora il PSG: i tifosi tremano

Dalla Francia giunge notizia che il PSG sta pensando all’acquisto di una delle stelle del Milan: da non escludere un’offerta a breve.

Il Paris Saint Germain ha soffiato Renato Sanches al Milan e la sua strada potrebbe ancora incrociarsi con quella rossonera in questa sessione estiva del calciomercato. Infatti, dalla Francia giunge una notizia che non fa stare tranquilli i tifosi.

Secondo quanto rivelato da Media Foot e confermato da Le10Sport, Luis Campos sta pensando all’ingaggio di Rafael Leao. Il dirigente sportivo del PSG è un grande estimatore del numero 17 rossonero e crede che possa diventare un top player. Da capire se a Parigi decideranno di formulare un’offerta già quest’estate o se attenderanno l’anno prossimo.

Da ricordare che Leao ha un contratto che scade a giugno 2024 e in questo momento il rinnovo non è vicino. Il Milan da mesi è in contatto con l’entourage del giocatore portoghese per stipulare un accordo, però non vi è certezza sull’esito della trattativa. Certamente Paolo Maldini e Frederic Massara non vorranno perdere Rafa a parametro zero.

Il PSG è in agguato e Campos valuterà se farsi avanti o meno nelle prossime settimane. Dipenderà anche dalle cessioni del club parigino.