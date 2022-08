“Pista non percorribile”: Milan, niente da fare

Il giornalista sportivo ha fatto un quadro del mercato del Milan in ottica centrocampo. Maldini e Massara devono rinunciare ad un profilo…

Acquistato il trequartista duttile Charles De Ketelaere, a Paolo Maldini e Frederic Massara rimangono da inserire gli ultimi due tasselli nella rosa di Stefano Pioli. Per dirsi completa, la squadra rossonera necessita di un innesto a centrocampo e di uno in difesa.

Gli addii a parametro zero di Alessio Romagnoli e Franck Kessie hanno lasciato due grossi buchi che andranno assolutamente colmati in questo mercato estivo. Come circolato nelle ultime ore, per la difesa è molto caldo il nome di Abdou Diallo del Paris Saint Germain. I contatti sono stati avviati e adesso la dirigenza del Milan sta provando a trovare la quadra con i parigini. Rimane sempre in ballo anche il profilo di Japhet Tanganga, anche se il Tottenham sta facendo muro con la richiesta di inserire l’obbligo di riscatto nella possibile operazione.

Per il centrocampo, la situazione è inevitabilmente peggiorata nelle ultime ore, dato che due dei profili più graditi hanno scelto una destinazione diversa. A sorpresa, Carney Chukwuemeka è passato al Chelsea. Operazione da 18 milioni più bonus. Gli stessi che il Milan si era rifiutato di sborsare all’Aston Villa per il talento classe 2004. Poi, Renato Sanches è ormai in dirittura d’arrivo a Parigi, dove si unirà al Paris Saint Germain.

Soprattutto il portoghese ha rappresentato una grossa delusione per i tifosi. Promesso al Milan da mesi, ha cambiato idea dopo l’interessamento dei parigini. Ma Maldini e Massara hanno subito spostato la loro attenzione su altri profili, fiduciosi di regalare a Pioli un innesto di qualità per la sua mediana.

Centrocampo Milan, il senegalese è in pole

Claudio Raimondi a Sportmediaset ha fatto il quadro del mercato del Milan per il centrocampo. Persi Sanches e Chukwuemeka, Paolo Maldini ha spostato la sua attenzione su un centrocampista in particolare. Si tratta di Pepe Matar Sarr, classe 2003 di grande prospettiva e di proprietà del Tottenham. Non è un nome affatto nuovo quello del senegalese per l’ambiente Milan, dato che da tempo viene accostato al club.

19 anni e di origini senegalesi, il Tottenham lo ha acquistato dal Metz la scorsa stagione, per poi lasciarlo in prestito ancora ai francesi con lo scopo di farlo maturare al meglio. Maldini e Massara hanno puntato Sarr con convinzione adesso, dato che le principali soluzioni sono sfumate. Il senegalese è un mediano puro, ma con la prerogativa di avanzare spesso verso la porta avversaria. Insomma, giovane e dal gran potenziale: di quei profili che al Milan piacciono tanto.

Raimondi sottolinea che invece Frattesi del Sassuolo non è un’opzione come si era invece ribadito nelle ultime ore. È una pista non percorribile, dato che i neroverdi, avendo ceduto Scamacca e in procinto di vendere anche Raspadori, non hanno necessità di fare altre uscite. Sarà quindi Sarr l’innesto per completare la batteria rossonera dei centrocampisti? Al momento non sappiamo di più. Si attendono notizie certe sull’apertura di una trattativa.