Accordo raggiunto! Milan, svanisce un’altra occasione

Niente da fare per il Milan: uno dei nomi sondati per il centrocampo non sbarcherà in rossonero, ha scelto un’altra destinazione.

Il Milan per puntellare la rosa, dopo aver acquistato a titolo definitivo Charles de Ketelaere, vuole incrementare anche gli effettivi in difesa e centrocampo.

In particolare si lavora per portare un mediano che possa essere considerato una prima scelta, al pari di Bennacer e Tonali che al momento vengono considerati i due titolarissimi del reparto.

Tanti i nomi che si fanno in queste ore, soprattutto dopo l’addio alla pista Renato Sanches che volerà a breve a Parigi per firmare con il PSG. Ma nelle ultime ore pare sia sfumata anche un’altra opzione concreta.

Tutto fatto: il centrocampista volerà in Francia a breve

Tra i centrocampisti sondati dal Milan ed accostati dai media nelle ultime settimane c’era anche un vecchio pallino. Quel Jordan Veretout che il Milan cercò fortemente ai tempi della Fiorentina e che di recente era stato inserito nella possibile lista della spesa di Paolo Maldini.

Il mediano francese della Roma è in partenza, perché non ha mai convinto José Mourinho a puntare forte su di lui. Il Milan però non si è mosso tempestivamente per provare a strapparlo ai rivali, nonostante le richieste economiche non fossero così esagerate.

Ora la pista Veretout sembra davvero impraticabile. Come riferisce Sky Sport, la Roma lo cederà a breve all’Olympique Marsiglia. Accordo raggiunto tra i giallorossi ed i francesi, che aspettano Veretout già nelle prossime ore per visite mediche e firme.

Il classe ’93 è costato al Marsiglia circa 11 milioni di euro, più altri 4,5 milioni di bonus variabili relativi ai risultati individuali e di squadra. Un’operazione costosa ma non troppo, sulla quale il Milan ha preferito evidentemente non inserirsi né credere troppo. Veretout era un profilo apprezzato, ma presumibilmente considerato solo una seconda/terza scelta.

Completata la cessione di Jordan #Veretout al #Marsiglia. Alla #Roma andranno 11 mln di euro. Nelle prossime ore il centrocampista potrebbe già partire per iniziare la sua nuova avventura con il club francese @SkySport — Luca Cilli (@Luca_Cilli) August 4, 2022

L’acquisto di Veretout da parte dell’OM è una brutta notizia per il Milan anche per un altro motivo. Con l’innesto del francese ex Roma, il Marsiglia abbandona di fatto la possibilità di ingaggiare Tiemoué Bakayoko, altro mediano a cui i provenzali si erano interessati nel recente passato. Crolla dunque una possibile pretendente al gigante francese che il Milan spera di piazzare entro fine agosto.