De Ketelaere meglio di Lukaku e Di Maria: “Il colpo della stagione”

E’ del Milan il grande colpo in Serie A: nessun dubbio in merito. De Ketelaere meglio di Di Maria e Lukaku. Le parole dell’ex tecnico

Il Milan dopo una lunga attesa ha finalmente piazzato il grande colpo. L’arrivo di Charles De Ketelaere ha reso felici tutti, dalla dirigenza che ha lavorato duro sul giocatore, a Stefano Pioli. Entusiasmo alle stelle, ovviamente, anche per i tifosi, che hanno accolto festanti il nuovo trequartista.

I rossoneri rispondono così ai colpi di Juventus, Inter e Roma, che hanno messo le mani su Lukaku, Pogba, Di Maria e Dybala.

Un colpo diverso da parte del Milan, che ha deciso di investire tanti soldi su un giovanissimo. Maldini e Massara hanno dunque seguito una strada diametralmente opposta da quella delle altre big italiane.

Galeone non ha dubbi

Una strada che piace parecchio a Giovanni Galeone, che non ha dubbi sull’operato dei rossoneri: “De Ketelaere è un mio pupillo da anni, non da adesso – afferma ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. È super. Può giocare davanti, a metà campo, sa fare gol, ha un’intelligenza calcistica superiore. Pensate che da ragazzo aveva cominciato a giocare in difesa. E mi dicono che sia anche un grande giocatore di tennis e un ottimo nuotatore. Insomma, un atleta naturale. È il colpo della stagione per me”.

Meglio di Lukaku e Di Maria? – “Ma sì, uno è un ritorno, e spero per l’Inter che sia lo stesso giocatore. L’altro lo si conosce bene, Charles è un colpo. Bravo Milan, bravi Maldini e Ricky Massara, che è stato un mio giocatore, stanno lavorando benissimo – prosegue Galeone -. In queste due stagioni non hanno fatto un colpo, ma cinque o sei. Per dire, chi conosceva Tomori e Kalulu? Poi hanno dato due birre e un panino per Messias che gli ha regalato 5 gol e due assist contribuendo allo scudetto”.