Maldini e Massara scelgono il centrocampista: è caccia aperta

Si sfoglia la margherita alla ricerca del nome giusto: il Milan è chiamato a decidere cosa fare per rafforzare il reparto di centrocampo

Renato Sanches è ufficialmente sfumato nelle scorse ore. L’obiettivo numero uno del Milan per il centrocampo ha deciso di continuare a giocare in Ligue 1, vestendo la maglia del Psg.

Si era in attesa solamente dell’affondo dei francesi, che una volta arrivato hanno chiuso l’affare. Va in archivio dunque una telenovela, durata anche troppo: ora il Diavolo è chiamato a cercare altrove il sostituto di Franck Kessie.

L’erede dell’ivoriano, che ha deciso di proseguire la propria carriera con il Barcellona, non sarà nemmeno Carney Chukwuemeka, che ha scelto il Chelsea.

Ora tutti i tifosi del Diavolo si stanno chiedendo chi possa essere il colpo in mediana. Non è da escludere che alla fine si decida di dare fiducia a chi si ha in casa: oltre a Bennacer e Tonali possono giocare a centrocampo anche Adli, Krunic e Pobega. Senza dimenticare che in rosa c’è ancora Bakayoko. Le alternative non mancano anche se ci si aspetta qualcosa in più.

Negli ultimi giorni sono tornati di moda i nomi di Sarr, Ndombele e Douglas Luiz ma ancora non si è deciso su chi affondare il colpo.

E’ certo che sul taccuino di Maldini e Massara non mancano le alternative ma bisogna scegliere per bene e le idee non mancano.

Nuovi profili

Il Milan difficilmente guarda in Italia ma per il ruolo di centrocampista lo ha fatto spesso e lo dimostra la presenza in rosa di Bennacer, Tonali e Krunic tutti reduci da esperienze da altre squadre di Serie A.

Nel massimo campionato, il calciatore che ha fatto bene e che per caratteristiche può ricordare Kessie è certamente Tameze del Verona. I gialloblu non sono riusciti a cedere, ancora, né Barak né Simeone, che sembravano destinati a far le valigie. Chissà che non sia lui a dire addio al Verona.

Un calciatore interessante è anche Ilic anche se con caratteristiche completamente diverse, così d’altronde come altri profili che potrebbero interessare al Diavolo.

Stiamo pensando a Florian Grillitsch: l’austriaco classe 1995 è svincolato e rappresenta certamente un’opportunità. Un’altra idea può essere rappresentata da Seko Fofana, da tempo sul taccuino del Diavolo ma il suo costo appare alto per l’idea di affare che Maldini e Massara sono intenzionati a fare. Più abbordabile, ma con caratteristiche completamente diverse, Onana del Lille. Il 2001 avrebbe la fisicità giusta per sostituire Kessie. Tanti possibili nomi sul taccuino del Diavolo: il Milan riflette e presto deciderà come muoversi.