Milan, scatta l’allarme: Klopp lo vuole al Liverpool

Il Liverpool ha messo gli occhi su uno dei giocatori della squadra di Pioli: Klopp è particolarmente interessato per rinforzare i Reds.

Il tifosi del Milan in queste settimane rimanenti del calciomercato estivo estivo si aspettano almeno un altro paio di colpi di entrata. Non è un segreto che l’obiettivo sia prendere un difensore centrale e un centrocampista. Ma bisognerà fare attenzione anche ad eventuali assalti delle big europee per alcuni gioielli del gruppo campione d’Italia in carica.

C’è Rafael Leao che ha un contratto in scadenza a giugno 2024, dunque può fare gola a diverse squadre importanti. Il suo rinnovo è tutt’altro che vicino, pertanto non va escluso che possa giungere un’offerta dalle parti di via Aldo Rossi nelle prossime settimane.

Anche Ismael Bennacer è nella medesima situazione contrattuale di Leao, ma nel suo caso trovare un accordo sul prolungamento è più facile. Infatti, l’entourage del centrocampista algerino pretende uno stipendio molto inferiore rispetto a quello chiesto dall’agente Jorge Mendes per l’esterno portoghese.

Calciomercato Milan, Bennacer interessa in Premier League

Il Milan ha offerto a Bennacer un ingaggio da 3,2 milioni di euro netti a stagione, dunque il doppio di quello che guadagna attualmente. Tuttavia, sembra che non basti e che sia necessario un piccolo rilancio per arrivare all’intesa. Da vedere se la trattativa si sbloccherà a breve oppure se si andrà per le lunghe, con i tutti i rischi che ciò comporta.

Intanto Sportmediaset fa sapere che ad aver messo gli occhi su Bennacer è il Liverpool, dove Jurgen Klopp lo apprezza particolarmente. Il Milan comunque lo ritiene incedibile in questo momento e, anzi, vuole rinforzare il centrocampo con un innesto che vada a sostituire Franck Kessie. L’ivoriano è partito a parametro zero in direzione Barcellona e non c’è un mediano con caratteristiche simili in squadra.

Da Liverpool non ci sono ancora offerte per Bennacer, ma non va escluso un tentativo nelle prossime settimane. Come non va escluso che i Reds possano monitorare la situazione nell’ottica di dare l’assalto all’algerino nel 2023, quando per comprarlo ci potrebbero volere meno dei 50 milioni previsti dalla clausola di risoluzione inserita nel suo attuale contratto.